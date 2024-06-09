By Euronews

Бени Ганц заявил о выходе из правительства Израиля

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Министр в военном кабмине Израиля, председатель центристской партии "Государственный лагерь" ("Махане Мамлахти") Бени Ганц заявил о выходе своей партии из правительства и предложил премьер-министру Биньямину Нетаньяху договориться о дате досрочных выборов.

"К сожалению, Нетанияху препятствует достижению подлинной победы", — заявил Бени Ганц в ходе специальной пресс-конференции. По его словам, война продлится годы и "народ заслуживает большего, чем пустые декларации и ни на чем не основанные обещания".

"Это непростое решение, но государство Израиль заслуживает подлинной победы. Победа — это возвращение всех заложников, это подлинное единство, победа — это изменение порядка национальных приоритетов", — заявил Бени Ганц. Он призвал к проведению выборов осенью 2024 года.

Коалиция Нетаньяху после выхода партии Ганца из правительства контролирует большинство в 64 кресла в 120-местном Кнессете (парламенте страны).