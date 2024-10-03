Израиль расширяет военное вторжение на юге Ливана

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Израильские военные отдали приказ об эвакуации населенных пунктов на юге Ливана, которые находятся к северу от объявленной ООН буферной зоны, созданной после войны 2006 года.

Предупреждение, выпущенное в четверг, сигнализирует о возможном расширении операции Израиля против боевиков радикальной шиитской группировки "Хезболлах" на юг Ливана, которое до сих пор ограничивалось районами, прилегающими к границе.

Так, Израиль расширил действие приказов о принудительном перемещении ливанцев к северу от реки Эль-Литани, говорится в новом заявлении. Эвакуации подлежит также крупный город Эн-Набатия.

Удары, направленные на лидеров и объекты "Хезболлах" в гражданских районах, заставили около миллиона человек в Ливане покинуть свои дома.

На этом фоне минздрав Ливана сообщил, что с прошлого октября, когда теракт ХАМАС против Израиля привел также к эскалации противостояния с "Хезболлах", в результате действий Израиля погибли 1974 человека, в том числе 127 детей, более 9350 получили ранения.

По данным ВОЗ, за последние сутки в Ливане были убиты 28 медработников.

Между тем подразделение "Хезболлах", выполняющее задачи, связанные с чрезвычайными ситуациями, заявило, что семь его спасателей были убиты в результате последнего израильского удара по центру Бейрута.

В ЦАХАЛ заявляют об ударах по более чем 200 целям, связанным с боевиками "Хезболлах", за последние сутки, а также об убийстве около 60 членов группировки "Хезболлах". Так, армия обороны Израиля заявила, что в Бейруте объектом атаки стала штаб-квартира подразделения разведки "Хезболлах". В четверг днем ​​в Бейруте прозвучало несколько взрывов, один из ударов был нанесен по офису медиа подразделения "Хезболлах" в Дахие, южном пригороде Бейрута.

Израильские военные объявили в четверг об уничтожении боевика "Хезболлах", стоявшего за запуском ракеты, в результате которого в конце июля погибли 12 детей в друзском городе Мадждаль-Шамс на Голанских высотах.

С территории Ливана по северу Израиля за последние сутки были выпущены более 200 ракет и несколько дронов. По району Метула за последние несколько часов был выпущен шквал из 85 минометных снарядов, сообщается о пожарах.