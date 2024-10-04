Женщина, отчитывающая власть: омбудсмен ЕС Эмили О'Рейли подводит итоги мандата

Европейский омбудсмен ЕС Эмили О'Рейли следит за прозрачностью и подотчетностью Еврокомиссии, не спускает промахов первым лицам и проверяет, чтобы чиновники были неподкупны. Она - гость нашей программы "Глобальный диалог".

Еврокомиссия должна быть более подотчетной и прозрачной в том, что касается влияния на нее со стороны, и открытой - чтобы прислушиваться ко всем заинтересованным собеседникам. Вот главный принцип, озвученный омбудсменом ЕС Эмили О'Рейли. После десяти с лишним лет работы в этой должности она готовится уйти, ее интервью нашему каналу стало своего рода подведением итогов.

"Маленький офис с большим мандатом"

Эмили О'Рейли не скрывает, что считает труд омбудсмена краеугольным для здорового функционирования власти в ЕС и поддержания диалога между руководством и обществом. Какой совет дала бы она преемнику?

"Всегда делать, что должно!, - без колебаний говорит наша гостья. - Европейский омбудсмен - это небольшое офис с большим мандатом. Он следит за работой всей европейской администрации и должен продолжать выполнять эту роль".

Буквально на прошлой неделе команда О'Рейли начала расследование в связи с решением Еврокомиссии смягчить некоторые правила, касающиеся CAP, Общей сельскохозяйственной политики. "Мы проанализируем документы и опросим соответствующих чиновников. По сути, речь идет о некоторых изменениях, внесенных в Единую сельскохозяйственную политику. Идея - сделать меры, которые фермеры принимают для защиты окружающей среды, менее обременительными для них. Вы, наверное, помните, что здесь, в Брюсселе, и в других городах прошли массовые демонстрации фермеров... После протестов изменения и были внесены, - поясняет О'Рейли. - Организации по защите окружающей среды обеспокоены, жалуются, что консультации проводились только с ассоциациями фермеров. Мы пытаемся понять, что же там произошло и откуда возникли эти поправки? С кем именно консультировались? Что рассматривалось? Как только мы получим ответы на эти вопросы, мы примем решение!"

Контроль за влиянием

По словам О'Рейли, работа омбудсмена - это постоянный анализ вопросов о влиянии. "Кто влияет на нормативные акты и законы, принимаемые Брюсселем? - уточняет она. - Брюссель - огромный лоббистский центр, второй по величине в мире после Вашингтона. Поэтому граждане имеют право знать, как разрабатываются нормативные акты. Наша работа - убедиться в том, что Комиссия или другие учреждения прислушиваются ко всем сторонам и не принимают решений, на которые слишком сильно или неправомерно влияет только один из вовлеченных участников".

Наша работа - убедиться в том, что Комиссия или другие учреждения прислушиваются ко всем сторонам и не принимают решений, на которые слишком сильно или неправомерно влияет только один из вовлеченных участников". Эмили О'Рейли.

О'Рейли напоминает, что институты ЕС не защищены от правонарушений и скандальных ошибок, достаточно вспомнить историю "Катаргейт". Омбудсмен считает, что для предотвращения подобных эпизодов Европарламент должен полноценно выполнять свою работу по контролю за Комисией. "Некоторые составы парламента делали это очень хорошо, другие - не очень. Пока еще рано говорить, насколько силен будет этот, недавно переизбранный", - поясняет она.

Еще один важный вопрос касается чиновников, в том числе комиссаров, которые по окончании срока своих полномочий идут на работу в частный сектор. "После ухода с поста нелегко понять, нарушает ли тот или иной человек кодексы, правила или протоколы, и как все это должно контролироваться. Процесс изменения субкультуры Еврокомиссии идет очень медленно, потребовалось время, чтобы там поняли, какой ущерб могут нанести некоторые случаи "вращающихся дверей", - уточняет О'Рейли.

Смотрите полное интервью с Эмили О'Рейли на видеоплеере выше.