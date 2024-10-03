Израиль нанес удар по центру Бейрута: шесть человек погибли

By Euronews

В Тель-Авиве утверждают, что в разрушенном здании находилась связанная с движением "Хезболлах" медицинская клиника.

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По меньшей мере шесть человек погибли в результате авиаудара Израиля по центру Бейрута в ночь на четверг, заявили в Минздраве Ливана. Удар пришелся на многоэтажное здание в жилом районе Эль-Башура — вблизи здания парламента, офиса премьер-министра и региональной штаб-квартиры ООН. Начался пожар.

В ЦАХАЛ утверждают, что в здании находился медицинский центр, связанный с "Хезболлах".

В свою очередь ливанское государственное информагентство обвинило Тель-Авив в использовании фосфорных бомб: по словам местных жителей, после удара в районе пахло серой.

Израиль также нанес несколько ударов по южным пригородам Бейрута. Перед этим ЦАХАЛ попросил жителей ряда домов их покинуть, но предупреждения об ударе по центру столицы не было. Удар по Эль-Башура стал самым близким к правительственному кварталу Ливана за время войны.

Наземная операция

Между тем на юге Ливана продолжается наземная операция израильских войск. Как заявили в ЦАХАЛ, с момента ее начала в понедельник в боях погибли восемь израильтян.

В "Хезболлах" говорят, что бойцы группировки "полностью готовы к обороне" и имеют достаточно вооружений для борьбы с армией Израиля.

По данным ЦАХАЛ, в среду из южного Ливана было выпущено около 240 ракет по северному Израилю.