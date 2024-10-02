Церковь со связями с ФСБ: политический шторм в украинском православии

Украинский закон о запрете Московского патриархата в Украине открыл серьезный круг вопросов о православной церкви, национализме, обмане и пропаганде.

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Вопросы, связанные с состоянием Восточной православной церкви в Украине и ее связями с Кремлем, привели к тому, что она, как и в советские времена, из духовной сферы превратилась в ожесточенную политическую арену, изобилующую злонамеренным влиянием, пропагандой и обманом.

Политические разногласия, вызванные полномасштабным вторжением России в Украину в начале 2022 года, вышли на первый план в августе прошлого года, когда Киев принял законопроект, ограничивающий деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата.

По данным украинских и западных спецслужб, эта ветвь православной церкви, которую следует отличать от автокефальной Православной церкви Украины, была напрямую связана с Кремлем и российской разведкой ФСБ,* поддерживая тесное сотрудничество между церковью и государством в Советском Союзе.

"Архивные документы, которые могут подтвердить эти связи и которые были доступны историкам, касаются только советских времен", - говорит Кристин Дюгуан-Клеман, научный сотрудник кафедры рисков бизнес-школы Сорбонны и Французской школы офицеров национальной жандармерии.

По его словам, "Русская православная церковь имеет чрезвычайно широкую сеть на территории Украины, которая может собирать информацию непосредственно на местах. Во время войны любая информация может иметь тактическое военное значение, а на более позднем этапе - стратегическое".

Десятки священников Украинской православной церкви Московского патриархата были осуждены украинскими судами за сбор военной информации и передачу ее российской военной разведке ГРУ.

Некоторые из этих священников были обменены на украинских военнопленных и отправлены в Россию.

Национальная безопасность и религиозная свобода

Украинский законопроект о защите конституции страны в религиозных вопросах имеет четкую и открыто сформулированную цель: запретить деятельность Московской церкви в Украине из-за ее связей с Кремлем и ее роли сторонника Кремля в войне против Украины.

"Учитывая, что Русская православная церковь является идеологическим продолжением режима государства-агрессора, соучастником военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных от имени Российской Федерации, и идеологии "русского мира", деятельность Русской православной церкви в Украине запрещается", - говорится в законе.

Это вызвало беспокойство среди некоторых христианских верующих за рубежом, которые опасаются, что этот закон может создать опасный прецедент для всех религиозных свобод.

Путин и патриарх Кирилл Vladimir Smirnov/Sputnik

В свою защиту украинское правительство недавно заявило, что ограничения не будут наложены на верующих Московского патриархата в Украине, которые готовы официально и открыто осудить российское вторжение и политику кремлевского режима.

Украинский греко-католический епископ Глеб Лончина заявил Euronews, что украинский законопроект не нарушает религиозную свободу.

"Он направлен на защиту нашей страны от страны, которая ведет против нас войну. И этот законопроект призван пресечь и запретить (враждебную) деятельность, осуществляемую в Украине религиозными организациями, епископами и священниками, которые напрямую связаны с войной", - сказал он.

"Некоторые из этих людей сообщают врагу стратегические позиции украинской армии и расположение украинских инфраструктур".

Реакция Ватикана

Греко-католическая церковь в Украине, благословленная византийскими обрядами, как и православная церковь, но возглавляемая римско-католическим понтификом, на самом деле знает, что значит быть под прицелом Москвы и что свободный Киев предлагает своим верующим.

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Эта христианская конфессия, оплот которой находится во Львове и на западе Украины, была официально подавлена в 1946 году во время правления Иосифа Сталина, а ее исторические епархии и помещения были переданы Московскому православному патриархату.

После возвращения священников и верующих из ссылки в конце 1980-х годов греко-католики возродились, став активными сторонниками независимости Украины.

Тем не менее, критика папой Римским Франциском украинского запрета Московского патриархата, когда он заявил, что "опасается за свободу молящихся", также вызвала большой резонанс в церкви.

Однако епископ Лончина по-прежнему скептически относится к опасениям понтифика.

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"В Риме (в Ватикане) существует очень сильное москвофильское лобби. И у Святого Отца много советников", - пояснил он.

Флаг Украины на площади во время мессы в Ватикане Andrew Medichini/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Он поспешил отметить, что все не такое уж черно-белое: по его словам, не все украинские православные, оставшиеся под властью Московского патриархата, являются прокремлевскими.

"Среди солдат, служащих в украинской армии, есть православные Московского и Киевского патриархата, греко-римские католики, протестанты, а также мусульмане и иудеи. Все они преданно сражаются за независимость Украины", - пояснил епископ Лончина.

Почему Москва считает, что она все еще должна иметь право голоса в Украине?

В отличие от католиков, которыми управляет Ватикан, восточные православные христиане могут просить независимой юрисдикции от других православных церквей, что называется автокефалией.*

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Эта форма независимости предоставляется, когда православная церковь в любой стране - особенно в новых независимых государствах - просит печать автокефалии (также известную как Томос) у Вселенского православного патриархата в Стамбуле и ее признание другими независимыми православными церквями.

"Согласно экуменическому принципу, установленному более 10 веков назад, изменение политического статуса территории должно повлечь за собой изменение ее церковного статуса", - сказал Euronews доктор Никос Куременос, теолог из Афинского университета.

Этот древний принцип применялся при рождении большинства независимых стран со значительным православным населением в течение последних двух столетий.

Это означает, что до 1991 года Украина, как и остальная часть Советского Союза, формально - в глазах православного мира - подчинялась Московскому патриарху.

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Однако когда Украина провозгласила независимость, вопрос о ее церковной автокефалии стал весьма спорным, связанным с украинской борьбой за выход из-под контроля России.

В то же время Киев имеет важное духовное значение для многих восточных славян.

До существования России и Москвы Киевская Русь была центром славянского мира и восточного православия как первое восточнославянское государство, которое затем приняло христианство при киевском князе Владимире в X веке.

Православные верующие Киевской Руси построили ряд святых мест, имеющих ключевое историческое значение, таких как монастырь Печерская лавра и Софийский собор.

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Князь Владимир был крещен византийскими священниками в Херсонесе, тогда греческом городе недалеко от современного Севастополя в Крыму.

По мере становления автокефальной Православной церкви Украины после обретения независимости именно в таких местах, как Печерская лавра, Московский патриархат пытался усилить свое влияние и сохранить контроль над ней, особенно после революции на Майдане 2014 года.

Его попытки повлиять на дела в Киеве были наглядно продемонстрированы, когда в начале полномасштабного вторжения России в Украину, в марте 2022 года, украинская служба безопасности СБУ провела рейд в лабиринтах катакомб Печерской лавры в поисках пророссийских тайников с оружием.

Томос и "термос"

Потребовалось почти три десятилетия напряженных переговоров в условиях подрывной деятельности Московского патриархата, чтобы киевская церковь получила от Вселенского патриарха Варфоломея Томос, провозглашающий ее автокефалию.

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На праздник Богоявления, в январе 2019 года, Томос был вручен украинскому митрополиту Епифанию I под гордым взглядом тогдашнего президента Украины Петра Порошенко.

Бывший глава украинского государства хвастался, что автокефалия для Киевской церкви - это его личный дипломатический успех.

Владимир Зеленский, тогдашний его политический соперник, высмеивал томос,* называя его "термосом", подтрунивая над церковным энтузиазмом Порошенко на фоне бурной президентской избирательной кампании.

Зеленский с митрополитом Епифанием I в 2019 году AP/AP

Однако киевская автокефалия была признана лишь меньшинством из 15 официальных православных церквей: Кипр, Греция и Александрия Египетская. Москва по-прежнему рассматривает ее как "раскольническую группу".

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"Православный мир явно разделен, когда речь заходит об украинском религиозном вопросе", - пояснил теолог Афинского университета Никос Куременос.

"Например, некоторые православные церкви, которые можно считать сателлитами Москвы, такие как Сербский и Сирийский патриархаты Белграда и Антиохии соответственно, открыто отвергли идею автокефальной Киевской православной церкви", - добавил он.

"Остальные патриархаты, например, Грузинский и Румынский, не сделали ни одного формального шага в сторону признания (Православной) церкви Украины. Они воздержались".

В результате многие украинские православные не решались покинуть церковь Московского патриархата и присоединиться к независимой Православной церкви Украины, опасаясь возможного отлучения от церкви за раскол.

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Однако это обернулось собственным расколом.

После начала войны тысячи украинцев покинули украинскую церковь Московского патриархата и присоединились к автокефальной церкви, в то время как многие другие до сих пор являются приверженцами первой, несмотря на то, что являются ярыми украинскими патриотами.

Законопроект о запрете деятельности Московского патриархата в Украине - это еще и практическое решение, призванное побудить сомневающихся присоединиться к автокефальной церкви Украины, особенно на оккупированных территориях, пояснил украинский архимандрит Кирилл Говорун.

"У российского патриархата есть свои непосредственные структуры на оккупированных и свободных территориях", - сказал он в интервью Euronews.

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"Все церкви Украинского патриархата, которые были неканонически (силой во время оккупации) переведены под управление Московского патриарха, сразу же классифицируются как незаконные. Это самый очевидный и самый важный эффект украинского запрета".

Разрушенный российским ударом православный храм в Одессе Jae C. Hong/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Что касается русских церквей на подконтрольной Украине территории, то новый закон не позволяет избежать гораздо более длительной конституционной процедуры, прежде чем их санкционировать.

"Согласно украинскому законодательству, церкви не имеют статуса юридического лица. Правосубъектность есть только у общин", - говорит архимандрит Говорун.

"Эти общины регистрируются в специальном государственном реестре. И на основании этой регистрации они пользуются некоторыми привилегиями, такими как, например, льготная цена на газ и электричество, или могут бесплатно пользоваться муниципальным или государственным имуществом".

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По его словам, доказать принадлежность религиозной общины к патриархату может быть "очень сложным процессом, который должен пройти через суды вплоть до Европейского суда по правам человека".

"И даже если принадлежность общины к Москве будет доказана, худшая санкция, которую им придется понести, - это лишение права аренды зданий, находящихся в государственной собственности", - заключил архимандрит Говорун из своей резиденции в Киеве.

В настоящее время Говорун является исследователем экуменизма и международных отношений в Колледж Святого Игнатия — межправославном христианском учебном заведении в Швеции. Он был членом Украинской церкви Московского патриархата. Раньше он работал с российским патриархом Кириллом, но был вынужден уйти после того, как увидел, что Русская православная церковь все больше поддерживает экспансионистскую идеологию Кремля.

Говорун был отстранен от сана самим русским патриархом, и в качестве академического исследователя он теперь подчиняется только Вселенскому патриарху Константинополя.

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"Русский мир" - случай, когда гордыня сочетается с ересью

Украинский закон о деятельности Московского патриархата прямо называет одну конкретную проблему: "опасность идеологии "русского мира" ".

Эта широко обсуждаемая доктрина рассматривается как план действий российского государства и его доверенных лиц, обеспечивающий культурные и идеологические основы для политических действий по подчинению Украины, Беларуси, Молдовы и других восточноевропейских сообществ политическому контролю Кремля либо путем территориальных аннексий, либо путем расширения российской сферы влияния.

В своих проповедях нынешний Московский патриарх Кирилл поддерживает эту доктрину, оправдывая российские военные агрессии и религиозную пропаганду против соседних государств - фактически это способ обелить и оправдать применение силы, ссылаясь на христианские моральные принципы.

Более тысячи православных богословов и ученых из разных стран решительно осудили идею "Русского мира":

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"Мы отвергаем ересь "русского мира" и позорные действия правительства России по развязыванию войны против Украины, которые вытекают из этого мерзкого и неоправданного учения при попустительстве Русской православной церкви, как глубоко неправославные, нехристианские и противоречащие человечности", - говорится в их заявлении в марте 2022 года.

Молитва перед тем как солдаты ВСУ покидают Киев Sergei Chuzavkov/AP

Хотя большинство православных церквей не были прямо запрещены, они находились под пристальным наблюдением советских властей, особенно в годы холодной войны.

Даже в изгнанные религиозные общины на Западе проникали священники, действовавшие под прикрытием.

Альянс между президентом Владимиром Путиным и патриархом Кириллом возродил эту практику во имя "русского мира".

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В то время как Вселенский патриарх Константинопольский Варфоломей поддерживал чрезвычайно теплые отношения с США со времен холодной войны, патриарх Кирилл активно использовал духовную и церковную роль церкви для оправдания российского экспансионизма.

Тем не менее "ни одна православная церковь не осудила Кирилла как еретика, и одна из причин заключается в том, что проблема национализма коренится почти во всех православных церквях", - пояснил Куремос.

"Если мы попытаемся обвинить Кирилла в еретичестве, потому что он националист, мы не знаем, на чем остановиться, потому что и в других церквях, в Румынии, в Грузии, в Сербии, мы можем найти некоторые следы национализма".