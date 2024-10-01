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Израиль начал наземную операцию на юге Ливана

Последствия удара по пригороду Бейрута, Ливан, 1 октября 2024
Последствия удара по пригороду Бейрута, Ливан, 1 октября 2024 Авторское право Hussein Malla/AP Photo
Авторское право Hussein Malla/AP Photo
By Euronews и AP
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Израильские военные заявили, что проводят "целенаправленные наземные рейды" в ливанских деревнях, расположенных вблизи израильской границы.

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В ночь на вторник, 1 октября, израильские сухопутные войска вошли в Ливан.

Как заявили в ЦАХАЛ, армия Израиля начала "ограниченные, локализованные и целевые наземные рейды на основе точной разведывательной информации против террористических объектов и инфраструктуры "Хезболлах" в южном Ливане", вблизи израильской границы.

В сообщении не уточняется, насколько долго продлится операция, но отмечается, что армия тренировалась и готовилась в течение нескольких месяцев.

В Тель-Авиве утверждают, что цели ЦАХАЛ представляют "непосредственную угрозу для израильских общин на севере Израиля".

Сообщений о прямых столкновениях между израильскими войсками и боевиками "Хезболлах" пока не поступало. При этом весь вечер израильские артиллерийские подразделения наносили удары по целям на юге Ливана, по всему Бейруту были слышны звуки авиаударов.

Вскоре после того, как Израиль приказал жителям трех домов эвакуироваться, в южных пригородах столицы, где сильны позиции "Хезболлах, поднялся дым.

Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что Израиль проинформировал США о грядущих рейдах. "На данный момент они сообщили нам, что это ограниченные операции, направленные на инфраструктуру "Хезболлах" вблизи границы, но мы постоянно ведем с ними переговоры по этому поводу", — сказал он.

По информации NBC News, который ссылается на чиновника из администрации Джо Байдена, цель операции — оттеснить силы "Хезболлах" от границы и нанести удар по инфраструктуре группировки, включая склады и подземные объекты.

Израиль и "Хезболлах" обстреливают друг друга почти каждый день с начала войны в Газе. В результате этого десятки тысяч людей в Израиле и Ливане были вынуждены покинуть свои дома.

Израиль заявляет, что будет продолжать наносить удары по "Хезболлах" до тех пор, пока семьи не смогут вернуться в свои дома у границы с Ливаном. "Хезболлах" обещает продолжать обстреливать Израиль ракетами до тех пор, пока в Газе не будет прекращен огонь.

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