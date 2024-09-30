Четверо погибших в результате израильского удара по центру Бейрута

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Четыре человека погибли в ночь с воскресенья на понедельник в результате израильского удара по центру Бейрута, первого после нападения ХАМАС на юг еврейского государства 7 октября прошлого года.

Удар пришёлся по многоэтажному жилому зданию в главном суннитском районе возле перекрестка Кола, крупного транспортного узла. Как уточнили в Службе безопасности Ливана, речь идёт об атаке израильского беспилотника на квартиру, принадлежащую близкой к ХАМАС и "Хезболлах" исламистской организации "Джемаа Исламия".

Позже Народный фронт освобождения Палестины заявил, что в результате удара убиты его командиры вооруженных сил и службы безопасности в Ливане, а также третий член организации. Представитель гражданской обороны Ливана ранее сообщил, что четвёртый убитый - член "Джемаа Исламия" и что еще 16 человек были ранены, но суннитская группировка, действующая в Юго-Восточной Азии и запрещённая в РФ, не подтвердила гибель кого-либо из своих членов.

Между тем в результате другого удара по югу Ливана был убит командир ХАМАС, отвечавший за деятельность группировки в лагерях палестинских беженцев в Ливане. ХАМАС заявил, что Фатх Шариф и его семья были убиты в результате авиаудара по лагерю беженцев Аль-Бусс в южном портовом городе Тир.

Комментариев от израильских официальных лиц пока не поступало.