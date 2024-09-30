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Израиль заявил о следующей фазе операции против "Хезболлах"

Ливан
Ливан Авторское право Leo Correa/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Leo Correa/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews
Опубликовано
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Глава оборонного ведомства Израиля сообщил, что следующая фаза операции против террористической группировки "Хезболлах" скоро начнется.Означает ли это наземную операцию ЦАХАЛ в Ливане?

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Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что "следующая фаза войны" против "Хезболлах" "скоро начнется". Это еще раз свидетельствует о том, что Израиль может готовиться к наземному наступлению в Ливане.

"Следующий этап войны против "Хезболлах" начнется скоро. Он станет существенным фактором изменения ситуации в сфере безопасности и позволит нам завершить важную миссию по возвращению жителей в свои дома", — заявил Галант.

Ранее ряд американских СМИ со ссылкой на свои источники, сообщили, что Израиль проинформировал Вашингтон о планах начать ограниченную наземную операцию в Ливане. В воскресенье американские военные заявили, что приводят войска в повышенную готовность к развертыванию на Ближнем Востоке, предостерегая Иран от расширения продолжающегося конфликта.

Исполняющий обязанности руководителя "Хезболлах" Наим Касем поклялся продолжить борьбу с Израилем, заявив, что группировка готова к долгой битве, несмотря на гибель ее лидера Хасана Насраллы и шести высших командиров в результате ударов ЦАХАЛ.

Тем временем премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху выступил с предупреждением в адрес Ирана, заявив, что на Ближнем Востоке нет ничего, что было бы вне досягаемости Израиля.

Армия обороны Израиля продолжает наносить удары по объектам "Хезболлах" в Ливане. Впервые почти за год конфликта ЦАХАЛ нанес удар по центральному району Бейрута.

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