By Euronews

Экспорт оружия резко сократился по сравнению с предыдущим годом, и с марта не было выдано ни одного разрешения на продажу.

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Германия приостановила экспорт оружия в Израиль из-за юридических проблем, сообщает Reuters со ссылкой на источник, близкий к министерству экономики.

С марта больше не выдается ни одного разрешения на экспорт оружия, а в предыдущие месяцы их количество сократилось, что фактически приостановило все продажи, сообщает немецкая пресса.

Объем экспорта резко сократился с прошлого года - с 326 миллионов евро до 14,5 миллиона евро по состоянию на август этого года.

Федеральный совет безопасности Германии, который проводит секретные заседания под председательством канцлера Олафа Шольца, обычно одобряет экспорт оружия, в том числе и в Израиль.

В начале войны между Израилем и ХАМАС в октябре прошлого года Германия предоставила Израилю оружие на общую сумму 326 миллионов евро.

Однако, как сообщило израильское расследовательское издание Shomrim, в начале 2024 года эта поддержка не была повторена.

Шольц ранее осторожно высказывался о том, будет ли Германия продолжать поставлять оружие Израилю.

В конце июля он заявил, что Германия еще не приняла решения о том, поставлять ли Израилю оружие в свете постановления Международного суда, который пришел к выводу, что Израиль нарушил международное право своими действиями на палестинских территориях.

Каждая заявка на экспорт оружия будет рассматриваться индивидуально, сказал Шольц во время своей летней пресс-конференции в Берлине.