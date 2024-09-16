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Подозреваемый в покушении на Трампа не воевал за Украину — Интернациональный легион

Райан Уэсли Рут в Украине
Райан Уэсли Рут в Украине Авторское право Ryan Routh social media accounts
Авторское право Ryan Routh social media accounts
By Sasha Vakulina
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Интернациональный легион территориальной обороны Украины опроверг сообщения о том, что Райан Уэсли Рут — человек, который стрелял в Дональда Трампа во Флориде в выходные, — был одним из его членов.

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Подозреваемый в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа не состоял в Интернациональном легионе Украины, заявили в волонтерском отряде, несмотря на сообщения о том, что он приезжал в страну для участия в боевых действиях и вербовки.

"Мы хотели бы пояснить, что Райан Уэсли Рут никогда не был частью Интернационального легиона, не ассоциировался с ним и не был связан с ним ни в каком качестве, — заявили Euronews в подразделении. — Любые заявления или предположения, указывающие на обратное, совершенно неправдивы".

Интернациональный легион территориальной обороны Украины — подразделение украинской армии, состоящее из иностранных добровольцев. Он был создан в феврале 2022 года, сразу после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в страну.

После того как Рут был назван подозреваемым в неудавшемся покушении на Трампа на поле для гольфа во Флориде, СМИ поспешили обратить внимание на его публичные заявления о поддержке Украины.

По сообщениям, в 2023 году он сказал The New York Times, что хочет помочь Киеву противостоять агрессии Москвы и что ездил в Украину сразу после начала войны, чтобы помочь завербовать афганских солдат, бежавших от талибов.

По данным газеты, Рут заявил, что десятки солдат проявили интерес и что он пытается перевести их из Пакистана и Ирана в Украину. Однако неизвестно, удалось ли ему переправить в Украину хоть одного иностранного добровольца после этих заявлений.

Июльская запись в Facebook свидетельствует о том, что летом он все еще активно пытался привлечь иностранных солдат на сторону Украины, но не смог получить необходимое разрешение.

"Солдаты, пожалуйста, не звоните мне, — написал он в социальной сети. — Мы все еще пытаемся добиться того, чтобы Украина приняла афганских солдат, и надеемся получить ответы в ближайшие месяцы. Пожалуйста, наберитесь терпения".

Euronews не смог провести независимую проверку заявлений Рута.

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