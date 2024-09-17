Румыния борется с последствиями наводнения в районе Галац

By Euronews

В регионе выпало 200 миллионов кубометров осадков.

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Наводнение в районе Галац в Румынии оставило после себя катастрофу. Все, что люди зарабатывали годами, теперь погребено под слоем грязи. И это повторное несчастье: этот район уже дважды страдал от сильных наводнений в прошлом.

"Свиньи остались здесь, я сказал: "Господи, делай с ними что хочешь, я не знаю!". Чудесным образом, я не знаю, что произошло, после 10 часов дождя я нашел свиней во дворе. Как они остались, я не знаю. Я вытащил жену через окно, потому что если бы я вытащил ее через дверь, ее бы забрала волна", — рассказывает местный житель Стеля Йордаке.

Вода отступила от деревни Пекя, но жизнь людей уже не та. Спустя два дня вода все еще стоит в домах и машинах. В этом доме она поднялась выше изголовья кровати и уничтожила всю мебель.

"Холодильник снесло водой. Посмотрите, где был уровень воды!" — продолжает Стеля Йордаке.

Этот местный житель срочно вернулся из Италии, когда узнал о произошедшем.

— Я работал над этим домом 25 лет, чтобы у меня было жилище и еда. А теперь я полностью опустошен.

— Сколько денег вы вложили за эти годы?

— Около 100 000 евро. Я работал в строительстве, я покажу вам чеки из Италии, но сейчас они насквозь пропитаны водой. Я работал с 98-го года до сих пор.

Пекя затоплена на треть. А в селе Слобозия-Конаки вода повредила 750 домов, то есть около 80% населенного пункта. Власти разбили для оставшихся без крова людей лагерь. Даже архив мэрии заполнен грязью.

"Мы находимся в офисе мэра села Слобозия-Конаки. После наводнения здесь осталась только печка и два стула, на которых лежат сырые и грязные папки", — передает корреспондент Euronews Андре Ротару.

В селе Костаче-Негри вода смыла часть дороги. Наводнения происходили в этом районе еще в 2013 и 2016 годах. Были ли с тех пор приняты какие-то меры по его защите от стихийных бедствий, власти сказать не могут.

"Русло реки чистили один раз после наводнения 2013 года и один раз после наводнения 2016 года. Сейчас работы ведутся как вниз по течению, так и вверх по течению. Это практично. Работы велись в селе Слобозия-Конаки, собирались дойти и до нас, но пришло наводнение, и я не знаю, что случилось с теми машинами, которые работали на русле. Я не знаю, были ли деньги или нет, но проблема в том, что простой дамбы перед селом Пекя недостаточно. Вода идет гораздо дальше, она собирается со всех склонов, а также проходит через наш район", — говорит мэр Слобозии-Конаки Михэйцэ Мэнчилэ.

Во время наводнений в регионе выпало 200 миллионов кубометров осадков.