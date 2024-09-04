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МИД Ирана вызвал посла Австралии из-за "оскорбительного" поста в соцсетях в поддержку ЛГБТК+

Посол Австралии в Иране Иан Макконвилл (в центре) в посте в социальных сетях, посвященном Дню ношения фиолетового цвета в Австралии.
Посол Австралии в Иране Иан Макконвилл (в центре) в посте в социальных сетях, посвященном Дню ношения фиолетового цвета в Австралии. Авторское право Australian Embassy in Iran Facebook account
Авторское право Australian Embassy in Iran Facebook account
By Katy DartfordEuronews и AP
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Посольство Австралии в Тегеране разметило в соцсетях снимки с по случаю отмечаемого в Австралии дня солидарности с ЛГБТК+ сообществом. В МИД Ирана возмутились и вызвали посла.

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МИД Ирана вызвал посла Австралии в Тегеране из-за "неуважительной", как там сочли, публикации снимков празднования национального дня солидарности с ЛГБТК+ сообществом. Фотографии были размещены в социальных сетях на аккаунтах посольства.

На снимках запечатлены посол Иэн Макконвилл и его коллеги в красочных нарядах и с кексами в руках. Под фото - подпись: "Сегодня и каждый день мы стремимся создать благоприятную среду, в которой каждый, особенно молодежь ЛГБТК+, может чувствовать гордость за то, что он есть".

Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана осудил публикацию снимков, назвав ее "оскорбительной и противоречащей иранской и исламской культуре, а также международным нормам". Об этом написало государственное информационное агентство IRNA.

Неназванный иранский чиновник заявил, что пост противоречит международному праву и Венской конвенции о дипломатических отношениях, утверждая, что они требуют уважения к законам и правилам принимающей страны.

В ответ Макконвилл указал, что его страна не оскорбляла Иран или иранскую культуру, добавив, что в посте в Instagram не было никаких ссылок на Иран.

Пост посольства по-прежнему присутствует на его аккаунтах в социальных сетях.

В Иране отношения между людьми одного пола уголовно наказуемы. Однако, согласно религиозному указу, изданному 30 лет назад, трансгендерам разрешено обращаться к врачам за хирургической коррекцией пола.

Федеральный министр Австралии по трудовым отношениям Мюррей Уотт заявил местным СМИ, что "обеспокоен реакцией иранского правительства".

"Мы очень гордимся тем, что наши посольства продвигают австралийские ценности на международном уровне. И я очень обеспокоен тем, что зарубежное правительство, похоже, принимает меры против нашего посольства, которое отстаивает австралийские ценности".

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