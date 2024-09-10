Израильский авиаудар пришёлся по гуманитарной зоне Аль-Маваси. ЦАХАЛ: целью были боевики

По меньшей мере 19 человек погибли при израильской бомбардировке на юге сектора Газа. ЦАХАЛ взял на себя ответственность за гибель американской пропалестинской активистки на Западном берегу.

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В лагере Аль-Маваси на юге сектора Газа простились с погибшими в результате утреннего авианалёта ЦАХАЛ.

Подконтрольный ХАМАС Минздрав палестинского анклава, публикующий данные о жертвах, ранее сообщил, что в больницы поступило 19 тел. В течение дня людей искали в песке и под завалами металлических конструкций сгоревших палаток.

Предварительно ещё 60 человек получили ранения в ходе атаки, оставившей воронку глубиной 10 метров.

"Мы спали, и вдруг словно торнадо: груда камней, дым, огонь, деревья горят. Моя младшая дочь оказалась под обломками, старшая погибла, сама я ранена", – говорит Самар Моамар, мать одной из жертв авиаудара.

Израиль оспаривает данные ХАМАС о количестве погибших, утверждая, что его войска нанесли удар по командному центру боевиков, которые, по их словам, проникли в гуманитарную зону в Аль-Маваси.

Военные утверждают, что при нанесении удара были предприняты меры по снижению вреда гражданскому населению, включая "длительный сбор разведывательной информации" и непрерывное воздушное наблюдение в течение нескольких часов перед атакой, "что позволило подтвердить присутствие [целей] в этом районе наряду с другими террористами".

ЦАХАЛ взял на себя ответственность за гибель пропалестинской активистки

Армия обороны Израиля объявила о завершении предварительного расследования гибели гражданки США и Турции Айшенур Эзги Эйги на Западном берегу реки Иордан в пятницу.

Как утверждается, 26-летняя активистка была "с высокой долей вероятности" убита в результате "непрямого и непреднамеренного огня ЦАХАЛ", направленного якобы против одного из организаторов "ожесточённых беспорядков", в ходе которых "десятки подозреваемых жгли покрышки и бросали камни" в Бейте, деревне недалеко от Наблуса, где палестинцы неоднократно подвергались нападениям со стороны радикальных еврейских поселенцев.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал убийство Эйги "неспровоцированным и неоправданным".

"Израильским силам безопасности необходимо внести фундаментальные изменения в то, как они действуют на Западном берегу, в том числе изменить правила применения оружия", – добавил он.