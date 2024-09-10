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Израильские футбольные болельщики призвали прекратить войну в Газе

Израильские болельщики, архив
Израильские болельщики, архив Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews
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В Будапешт на матч Израиль-Италия прибыли болельщики из Израиля. Они призвали прекратить войну в Газе.

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Израильские болельщики, невзирая на дождь, наблюдали за матчем второго тура Лиги наций УЕФА между сборными Израиля и Италии. Встреча состоялась в Будапеште и завершилась победой итальянцев - 2:1.

В то время как одни с волнением говорили о состязании, другие призывали положить конец войне Израиля с ХАМАС.

Болельщик из Беэр-Шевы: "Мы хотим мира, мы евреи, мы не любим войну, драки и стрельбу. Мы хотим жить в нашей стране вместе".

Болельщик из Тель-Авива: "Я знаю, что у одного из игроков национальной сборной друг погиб на войне. Так что война затрагивает каждого. Израиль — маленькая страна. Все мы страдаем. Но мы надеемся, что у нас есть что-то, чему можно радоваться, и это - футбол".

Болельщик из Тель-Авива: "Этот матч ты должен посмотреть. Вперёд, Израиль!"

Болельщик из Ашкелона: "Сын моей сестры 7 октября должен был быть в районе Газы, куда приезжали террористы и убивали солдат на армейской базе. Но он поменялся днем со своим другом, потому что это были праздники. Многие его друзья погибли, были убиты".

Некоторые европейские города, в частности Брюссель, отказались принимать матчи Лиги Наций из-за проблем безопасности. Мужская и женская сборные Израиля по футболу играли в Венгрии.

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