Марокко запускает программу помощи пострадавшим от землетрясения

By Euronews

Власти Марокко обещают выплатить каждой пострадавшей от землетрясения семье около 3 тысяч долларов, а также предоставить жилье всем оставшимся без крова.

Власти Марокко объявили о запуске программы экстренной помощи пострадавшим от мощного землетрясения, произошедшего к югу от Марракеша на прошлой неделе.

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В рамках этой программы жители 50 тысяч разрушенных зданий будут временно переселены "в строения, предназначенные для защиты от холода и непогоды", которые оборудованы "всеми необходимыми удобствами". Об этом говорится в заявлении королевского кабинета по итогам заседания под председательством короля Мухаммеда VI.

Государство также пообещало выплатить каждой пострадавшей семье 30 тысяч дирхамов — это чуть меньше 3 тысяч долларов.

В горных деревнях региона Марракеш — Сафи местные жители достают воду из колодцев и на ослах везут её во временный лагерь. "Мы вернулись во времена наших предков", — говорят здесь.

"Помощь добралась сюда примерно через 48 часов после землетрясения, так как дорога была заблокирована упавшими камнями. Местные власти прислали из города Амизмиз расчистные машины, чтобы убрать их и открыть доступ к району", — рассказывает местный житель Мухамед Алают.

Между тем архитекторы оценивают ущерб медине Марракеша — историческому центру города, внесенному в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Землетрясение разрушило многие из построенных из алого необожжённого кирпича зданий.

По последним данным, в результате трагедии погибли 2946 человек, 5674 получили травмы.