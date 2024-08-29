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Парижский транспорт остаётся неприступной крепостью для инвалидов-колясочников

Архив: парижский общественный транспорт остаётся труднодоступным для людей с ограниченными возможностями, август 2024 г.
Архив: парижский общественный транспорт остаётся труднодоступным для людей с ограниченными возможностями, август 2024 г. Авторское право Tom Nouvian/AP
Авторское право Tom Nouvian/AP
By Sophia KhatsenkovaEuronews
Опубликовано
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Путешествие по Парижу - непростая задача, особенно если вы инвалид-колясочник. Несмотря на то, что власти французской столицы обещали улучшить доступность общественного транспорта к началу Паралимпийских игр, парижское метро и электрички остаются неприступной крепостью.

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Путешествие по Парижу - непростая задача, особенно если вы инвалид-колясочник, как Франк Май. Несмотря на то, что власти французской столицы обещали улучшить доступность общественного транспорта к началу Паралимпийских игр, парижское метро и электрички остаются неприступной крепостью для пассажиров с ограниченными возможностями.

Например, две линии RER, или скоростных пригородных поездов рекламируются как полностью доступные. Но реальность совсем другая, свидетельствует Франк Май, в прошлом спортсмен-паралимпиец, представитель ассоциации инвалидов France Handicap.

Здесь есть лифт, на котором мы спустимся к стойке регистрации. И на этом моя автономия заканчивается
Франк Май
представитель ассоциации инвалидов France Handicap

Чтобы Франк мог сесть в один из этих поездов, ему нужно дождаться агента, который установит специальный пандус для инвалидной коляски. Накануне, рассказывает Франк, агент просто забыл о нём.

Попасть на станцию - ещё не все! Двигаться в потоке пассажиров инвалиду-колясочнику совсем не просто. Между сломанными лифтами, отсутствующим персоналом и неосмотрительными пассажирами путешествие отнимает у Франка все силы.

Это физическое и психологическое истощение. Физическое, потому что вы преодолеваете большие расстояния по коридорам. Психологическое - потому что приходится обращать внимание и приспосабливаться ко всем и вся: толпе, транспортным потокам и так далее...
Франк Май
представитель ассоциации инвалидов France Handicap

Вековое парижское метро - одно из самых сложных видов транспорта для людей с ограниченными возможностями. Лишь одна его линия полностью доступна. Со всем его опытом Франк всегда должен быть начеку: только что он чуть не застрял в лифте.

Трамвай Франк считает любимым видом транспорта: «Если не считать риска отъехать назад, когда трамвай резко остановится, то ничего плохого с тобой здесь не случится», говорит он.

Улучшение доступности было одним из ключевых обещаний организаторов Парижских игр, девиз которых «Игры для всех».

Что касается доступности, то эта Паралимпиада - явно не «Игры для всех». Да, власти работают над улучшением, есть желание сделать все хорошо, но получается ли хорошо в действительности? Возможно, властям следовало спросить совета у тех, кого это непосредственно касается
Франк Май
представитель ассоциации инвалидов France Handicap

На последнем этапе путешествия на автобусе, который также рекламируется как доступный на 100%, Франк сталкивается с новыми проблемами. В связи с проведением Паралимпийских игр многие автобусные маршруты были изменены. Не на всех остановках есть пандус и даже, когда он имеется, Франку всё равно приходится просить помощи.

У человека без инвалидности эта поездка заняла бы около полутора часов, Франк путешествовал больше трёх.

В мэрии Парижа согласны с тем, что следует делать больше в плане доступности транспорта людям с ограниченными возможностями.

Благодаря Играм, у нас теперь есть 1000 такси, доступных инвалидам- колясочникам. И это настоящий прогресс. В то же время есть ещё над чем поработать, особенно в том, что касается метро. Вместе с другими организациями мы настоятельно добивались, чтобы метро стало хотя бы частично доступным, поскольку знаем, что полной доступности в парижском метро добиться практически невозможно. И всё же я считаю, что мы можем и дальше развивать территориальный охват транспортной сети
Ламия Эль-Арадже
заместитель мэра Парижа, отвечающая за общедоступность транспорта

Франк и другие активисты надеются, что эти игры привлекут внимание к 12 миллионам людей с ограниченными возможностями во Франции, передаёт из Парижа София Хаценкова, корреспондент Euronews.

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