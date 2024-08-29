Путешествие по Парижу - непростая задача, особенно если вы инвалид-колясочник. Несмотря на то, что власти французской столицы обещали улучшить доступность общественного транспорта к началу Паралимпийских игр, парижское метро и электрички остаются неприступной крепостью.
Путешествие по Парижу - непростая задача, особенно если вы инвалид-колясочник, как Франк Май. Несмотря на то, что власти французской столицы обещали улучшить доступность общественного транспорта к началу Паралимпийских игр, парижское метро и электрички остаются неприступной крепостью для пассажиров с ограниченными возможностями.
Например, две линии RER, или скоростных пригородных поездов рекламируются как полностью доступные. Но реальность совсем другая, свидетельствует Франк Май, в прошлом спортсмен-паралимпиец, представитель ассоциации инвалидов France Handicap.
Чтобы Франк мог сесть в один из этих поездов, ему нужно дождаться агента, который установит специальный пандус для инвалидной коляски. Накануне, рассказывает Франк, агент просто забыл о нём.
Попасть на станцию - ещё не все! Двигаться в потоке пассажиров инвалиду-колясочнику совсем не просто. Между сломанными лифтами, отсутствующим персоналом и неосмотрительными пассажирами путешествие отнимает у Франка все силы.
Вековое парижское метро - одно из самых сложных видов транспорта для людей с ограниченными возможностями. Лишь одна его линия полностью доступна. Со всем его опытом Франк всегда должен быть начеку: только что он чуть не застрял в лифте.
Трамвай Франк считает любимым видом транспорта: «Если не считать риска отъехать назад, когда трамвай резко остановится, то ничего плохого с тобой здесь не случится», говорит он.
Улучшение доступности было одним из ключевых обещаний организаторов Парижских игр, девиз которых «Игры для всех».
На последнем этапе путешествия на автобусе, который также рекламируется как доступный на 100%, Франк сталкивается с новыми проблемами. В связи с проведением Паралимпийских игр многие автобусные маршруты были изменены. Не на всех остановках есть пандус и даже, когда он имеется, Франку всё равно приходится просить помощи.
У человека без инвалидности эта поездка заняла бы около полутора часов, Франк путешествовал больше трёх.
В мэрии Парижа согласны с тем, что следует делать больше в плане доступности транспорта людям с ограниченными возможностями.
Франк и другие активисты надеются, что эти игры привлекут внимание к 12 миллионам людей с ограниченными возможностями во Франции, передаёт из Парижа София Хаценкова, корреспондент Euronews.