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Новые жертвы в Дейр-эль-Балахе. В ЦАХАЛ раскрыли подробности операции по поиску тел заложников

Школа в Дейр-эль-Балахе
Школа в Дейр-эль-Балахе Авторское право Abdel Kareem Hana/Copyright 2024 The AP All rights reserved
Авторское право Abdel Kareem Hana/Copyright 2024 The AP All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
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Армия обороны Израиля продолжает операцию против боевиков ХАМАС в секторе Газа. Палестинские медики сообщают о жертвах среди мирного населения.

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В результате операции Израиля против боевиков ХАМАС в секторе Газа во вторник были убиты более 50 палестинцев, об этом сообщают местные медицинские источники.

Среди них 12 человек погибли в результате удара по школе в городе Газа, где укрываются сотни перемещенных лиц.

По меньшей мере семь человек погибли после того, как израильский удар пришелся по группе люди на оживленной улице в центре сектора Газы в Дейр-эль-Балахе, сообщается о 20 раненых. Агентство AP сообщает, что жертвами удара стали мать и пятеро детей. По информации, предоставленной больницей, отец детей был школьным учителем и уже девять месяцев находится под стражей у израильских военных.

Израильские военные заявили, что удар по школе во вторник был направлен против боевиков ХАМАС, которые разместили внутри командный центр и планировали и осуществляли атаки. В ЦАХАЛ сообщили, что в ходе других рейдов в секторе Газа убиты десятки боевиков ХАМАС.

Госсекретарь США Энтони Блинкен продолжает свое дипломатическое турне, во вторник он покинул Египет после встречи с президентом Абдул-Фаттахом ас-Сиси по поводу войны Израиля в секторе Газа. Ожидается, что главный дипломат США прибудет в Катар для дальнейших переговоров о прекращении огня.

В радикальной группировке ХАМАС заявили, что утверждения президента США Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена вводят в заблуждение и не отражают истинную позицию ХАМАС.

Тем временем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил родственникам заложников в Газе, что ключевой целью является "сохранение наших стратегических активов безопасности перед лицом огромного давления изнутри и из-за рубежа".

Армия обороны Израиля объявила, что в ходе совместной операции с Агентством безопасности Израиля из туннеля в Хан-Юнисе в секторе Газа были извлечены тела шести израильских заложников.

Операция проводилась под руководством 98-й дивизии и включала в себя бригаду парашютистов, подразделение "Яхалом" и батальон 75 при поддержке разведки.

Армия обороны Израиля заявила, что тела были найдены примерно в 10 метрах под землей после продолжительных боев в городских районах. Военные сообщили, что операция включала нейтрализацию препятствий внутри туннеля и обнаружение оружия и взрывчатых веществ. После того, как тела были идентифицированы, Управление кадров Армии обороны Израиля уведомило семьи.

Ракетные обстрелы со стороны Ливана спровоцировали пожары на севере Израиля.

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