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Египет сомневается, что ХАМАС примет условия сделки о прекращении огня

ЦАХАЛ продолжает операцию в секторе Газа
ЦАХАЛ продолжает операцию в секторе Газа Авторское право Leo Correa/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Leo Correa/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews и AP
Опубликовано
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"Американцы предлагают обещания, а не гарантии", — заявили агентству AP представители Египта.

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Армия обороны Израиля продолжает операцию в секторе Газа и приказала в среду эвакуировать жилой район рядом с главной больницей в центре сектора Газы. Военные потребовали покинуть район в Дейр-эль-Балалахе, расположенный в нескольких сотнях метров от больницы мучеников Аль-Аксы, одного из последних действующих медицинских центров на территории. Военные заявили, что в ближайшее время предпримут меры против боевиков ХАМАС в этом районе.

Наступление Израиля на сектор Газа в ответ на атаку ХАМАС 7 октября привело к перемещению подавляющего большинства 2,3 миллионов жителей анклава.

Между тем представители Египта, который выступает в уникальной роли посредника и пострадавшей стороны, поскольку граничит с Газой, сообщили агентству Associated Press, что группировка ХАМАС не согласится на предложенный план прекращения огня по ряду причин - в дополнение к давним опасениям по поводу того, действительно ли сделка приведет к выводу израильских войск из Газы и положит конец войне.

"Американцы предлагают обещания, а не гарантии. ХАМАС на это не согласится: нынешние предложения на практике предусматривают, что ХАМАС отпустит заложников в обмен на шестинедельную паузу в боях без гарантии согласованного постоянного прекращения огня", - сказал египетский источник, знакомый с ходом переговоров.

ХАМАС все еще удерживает около 110 заложников, захваченных во время терактов 7 октября, с которых началась война. По оценкам израильских властей, около трети из них погибли. Во время атаки 7 октября боевики убили около 1200 человек, в основном мирных жителей.

В результате ответного наступления Израиля погибло более 40 000 палестинцев, по данным министерства здравоохранения Газы, которое не делает различий между гражданскими лицами и комбатантами при подсчете.

В среду группировка "Хезболлах" Хезболла выпустила более 50 ракет, поразив Голанские высоты, аннексированные Израилем. В группировке заявили, что атака была ответом на израильский удар вглубь Ливана во вторник вечером.

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