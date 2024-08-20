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США: на съезде демократов в Чикаго Байден сорвал овации

Джо Байден, президент США
Джо Байден, президент США Авторское право Jacquelyn Martin/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Jacquelyn Martin/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews и AP
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Уходящий президент США Джо Байден выступил на създе Демократической партии. Он подвел итоги своей работы, подверг критике Дональда Трампа и поддержал Камалу Харрис

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В понедельник вечером президент США Джо Байден выступил с речью на съезде Демократической партии в Чикаго. "Америка, я отдал отдал тебе все силы", - сказал политик и сорвал продолжительную овацию.

81-летнего Байдена приветствовали как героя. Всего несколько недель назад многие демократы оказывали на него давление, чтобы он отказался от предвыборной гонки после провальных дебатов с республиканцем Дональдом Трампом. В результате кандидатом на предстоящих выборах от демократов стала Камала Харрис.

Байден заявил, что, не испытывает никаких неприязненных чувств в связи с приближающимся окончанием срока его полномочий, и призвал партию объединиться вокруг Харрис.

Байден говорил четко и энергично. Он поддержал Харрис и подверг резкой критике Трампа.

Джо Байден, президент США: "Когда Трамп покидал свой пост, Европа и НАТО были разорваны в клочья. Это не шутка. Доктрина "Америка прежде всего" изменила наш имидж в мире. Я провел в общей сложности около 190 часов, встречаясь со своими коллегами, главами государств в Европе, чтобы укрепить НАТО. Нам это удалось. Мы объединили Европу так, как она не была объединена уже много лет".

В своем выступлении Байден также говорил об Украине и ее способности противостоять российской агрессии. Байден подчеркнул, что ни он, ни кандидат в президенты от демократов Камала Харрис не склонятся перед Путиным.

Джо Байден, президент США: "Ни один главнокомандующий не должен преклоняться перед диктатором - так, как Трамп преклоняется перед Путиным. Я никогда этого не делал, и я обещаю вам, Камала Харрис никогда этого не сделает, никогда не преклонится".

"Выбор Камалы - первое решение, которое я принял, став кандидатом, и это лучшее решение за всю карьеру", - сказал Байден. Он выразил надежду, что Харрис станет следующим президентом США. "Она жесткая, опытная и очень честная", - отметил Байден, назвав историю Харрис лучшей американской историей.

Камала Харрис еще в начале вечера поблагодарила Байдена. "Джо, спасибо тебе за твое историческое лидерство, за то, что ты всю жизнь служил нашей нации, и за все, что ты будешь делать и дальше", - сказала Харрис.

Первая леди США Джилл Байден в своем выступлении упомянула о тяжелом решении своего мужа покинуть предвыборную гонку.

Kamala Harris and Joe Biden embrace on stage at the Democratic National Convention.
Kamala Harris and Joe Biden embrace on stage at the Democratic National Convention.Jacquelyn Martin/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Приветствовала Байдена и экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон. Во вторник на съезде выступит бывший президент США Барак Обама.

"Больше всего в Джо я восхищаюсь его порядочностью, стойкостью и непоколебимой верой в перспективы нашей страны", - написал Обама в соцсети Х. "За последние четыре года именно в этих ценностях Америка нуждалась больше всего. Я горжусь тем, что называю его своим президентом, и я так благодарен за то, что называю его своим другом".

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