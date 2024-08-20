США: на съезде демократов в Чикаго Байден сорвал овации

By Euronews и AP

Уходящий президент США Джо Байден выступил на създе Демократической партии. Он подвел итоги своей работы, подверг критике Дональда Трампа и поддержал Камалу Харрис

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В понедельник вечером президент США Джо Байден выступил с речью на съезде Демократической партии в Чикаго. "Америка, я отдал отдал тебе все силы", - сказал политик и сорвал продолжительную овацию.

81-летнего Байдена приветствовали как героя. Всего несколько недель назад многие демократы оказывали на него давление, чтобы он отказался от предвыборной гонки после провальных дебатов с республиканцем Дональдом Трампом. В результате кандидатом на предстоящих выборах от демократов стала Камала Харрис.

Байден заявил, что, не испытывает никаких неприязненных чувств в связи с приближающимся окончанием срока его полномочий, и призвал партию объединиться вокруг Харрис.

Байден говорил четко и энергично. Он поддержал Харрис и подверг резкой критике Трампа.

Джо Байден, президент США: "Когда Трамп покидал свой пост, Европа и НАТО были разорваны в клочья. Это не шутка. Доктрина "Америка прежде всего" изменила наш имидж в мире. Я провел в общей сложности около 190 часов, встречаясь со своими коллегами, главами государств в Европе, чтобы укрепить НАТО. Нам это удалось. Мы объединили Европу так, как она не была объединена уже много лет".

В своем выступлении Байден также говорил об Украине и ее способности противостоять российской агрессии. Байден подчеркнул, что ни он, ни кандидат в президенты от демократов Камала Харрис не склонятся перед Путиным.

Джо Байден, президент США: "Ни один главнокомандующий не должен преклоняться перед диктатором - так, как Трамп преклоняется перед Путиным. Я никогда этого не делал, и я обещаю вам, Камала Харрис никогда этого не сделает, никогда не преклонится".

"Выбор Камалы - первое решение, которое я принял, став кандидатом, и это лучшее решение за всю карьеру", - сказал Байден. Он выразил надежду, что Харрис станет следующим президентом США. "Она жесткая, опытная и очень честная", - отметил Байден, назвав историю Харрис лучшей американской историей.

Камала Харрис еще в начале вечера поблагодарила Байдена. "Джо, спасибо тебе за твое историческое лидерство, за то, что ты всю жизнь служил нашей нации, и за все, что ты будешь делать и дальше", - сказала Харрис.

Первая леди США Джилл Байден в своем выступлении упомянула о тяжелом решении своего мужа покинуть предвыборную гонку.

Kamala Harris and Joe Biden embrace on stage at the Democratic National Convention. Jacquelyn Martin/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Приветствовала Байдена и экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон. Во вторник на съезде выступит бывший президент США Барак Обама.

"Больше всего в Джо я восхищаюсь его порядочностью, стойкостью и непоколебимой верой в перспективы нашей страны", - написал Обама в соцсети Х. "За последние четыре года именно в этих ценностях Америка нуждалась больше всего. Я горжусь тем, что называю его своим президентом, и я так благодарен за то, что называю его своим другом".