США отправляют боевые корабли на Ближний Восток

By Euronews

В Израиле утверждают, что готовы отразить удары Ирана и Ливана

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Соединённые Штаты направляют на Ближний Восток подводную лодку и второй авианосец — в ожидании возможных ударов по Израилю со стороны Ирана и Ливана.

Ранее израильский министр обороны сообщил американским коллегам, что еврейское государство полностью готово к отражению таких атак, хоть и не считает их неизбежными.

Йоав Галлант, министр обороны Израиля:

«Мы остаёмся в состоянии бдительности и боеготовности. Угрозы из Тегерана и из Бейрута вполне могут воплотиться в жизнь. Всем важно понимать, что боеготовность и бдительность — это не синонимы страха и паники».

На этом фоне израильские войска вновь наносят удары по целям в районе Хан-Юниса: ранее военное командование обратилось с призывом к мирным жителям эвакуироваться, поскольку готовится операция против террористов, ответственных за ракетные обстрелы израильских городов.