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Визит Блинкена в Израиль

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибывает в Тель-Авив, 18 августа 2024 года
Госсекретарь США Энтони Блинкен прибывает в Тель-Авив, 18 августа 2024 года Авторское право Matt Mohatt/AP
Авторское право Matt Mohatt/AP
By Euronews и AP
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Поездка госсекретаря Бликена началась после того, как США и их коллеги-посредники Египет и Катар заявили, что они приближаются к заключению сделки после двух дней переговоров в Дохе, а американские и израильские официальные лица выразили осторожный оптимизм.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Тель-Авив, чтобы попытаться заключить соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС после более чем 10 месяцев войны.

Этот визит состоялся после того, как США и другие посредники - Египет и Катар - заявили, что приближаются к заключению сделки после двух дней переговоров в Дохе, а американские и израильские официальные лица выразили осторожный оптимизм.

Однако движение ХАМАС, которое не принимало непосредственного участия в переговорах, заявило о своем несогласии с тем, что оно называет новыми требованиями Израиля.

Рассматриваемое предложение предусматривает трехэтапный процесс, в ходе которого ХАМАС освободит всех заложников, похищенных во время вторжения в Израиль 7 октября.

В обмен на это Израиль выведет свои войска из Газы и освободит палестинских заключенных.

Однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил ХАМАС в саботаже усилий по достижению перемирия.

"До сих пор ХАМАС проявлял полное упрямство. Он даже не прислал своего представителя на переговоры в Доху. Поэтому давление должно быть направлено на ХАМАС, а не на правительство Израиля", - сказал он.

Когда Блинкен приземлился в Тель-Авиве, израильские власти продемонстрировали журналистам свои приготовления к любой атаке в северном портовом городе Хайфа.

С начала войны ливанская шиитская боевая группировка "Хезболлах" практически ежедневно запускает беспилотники и ракеты по Израилю, а тот отвечает авиаударами и артиллерийскими обстрелами.

Эскалация насилия привела к тому, что десятки тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома по обе стороны границы.

"Израиль находится не в самом лучшем соседстве. Мы готовились к нападению и готовы ко всему. Есть дипломатические попытки деэскалации ситуации, но мы готовы ко всему и на любом фронте", - заявил майор Давид Авраам, глава пресс-центра ЦАХАЛ.

Израильская полиция работает на месте взрыва бомбы в Тель-Авиве, 18 августа 2024 г.
Израильская полиция работает на месте взрыва бомбы в Тель-Авиве, 18 августа 2024 г.Moti Milrod/Copyright 2024 The AP All rights reserved

Между тем, по меньшей мере один человек погиб и еще один получил ранения в результате взрыва бомбы в Тель-Авиве в воскресенье вечером, сообщает израильская полиция.

"Подтверждено, что это был взрыв бомбы", - сказал представитель полиции.

Инцидент произошел в тот момент, когда представители здравоохранения Газы сообщили, что в ночь на воскресенье в секторе погибли 29 человек.

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