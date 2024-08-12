Армия обороны Израиля из-за действий ХАМАС скорректировала границы гуманитарной зоны в Хан-Юнисе

By Euronews и AP

Палестинцы покидают северные районы Хан-Юниса. Многие семьи снимаются с места уже не в первый раз.

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В Армия обороны Израиля дополнительно скорректировала границы гуманитарной зоны, спустя несколько часов после того, как она выпустила предупреждения об эвакуации для палестинцев в районе Хан-Юниса. Ранее военные заявили, что у них есть точные разведданные, указывающие на то, что террористическая группировка ХАМАС действует в обозначенной зоне на юге сектора Газа.

Израиль неоднократно отдавал распоряжения о массовой эвакуации, когда его войска возвращались в районы, где ранее сражались с палестинскими боевиками.

Инструкции палестинцам передавались посредством листовок, SMS-сообщений, телефонных звонков и СМИ. Опасаясь обстрелов и боевых действий люди начали покидать свои убежища сразу после призыва к эвакуации. Многие снимаются с места уже не в первый раз.

Группы по оказанию помощи с трудом справляются с гуманитарным кризисом на этой территории, в то время как международные эксперты предупреждают о возможности голода.

Тем временем исламистская группировка "Хезболлах" взяла на себя ответственность за обстрел северных районов Израиля. В понедельник из Ливана было выпущено порядка 30 ракет. Большинство ракет было перехвачено, а некоторые упали на открытой местности, пострадавших нет.ЦАХАЛ нанес ответный удар.