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В Тель-Авие протестующие требуют заключить сделку с ХАМАС

Протестующие в Тель-Авиве требуют от израильского правительства заключить сделку по освобождению заложников
Протестующие в Тель-Авиве требуют от израильского правительства заключить сделку по освобождению заложников Авторское право Tsafrir Abayov/Copyright 2024 The AP All rights reserved
Авторское право Tsafrir Abayov/Copyright 2024 The AP All rights reserved
By Euronews и AP
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

В Тель-Авиве снова потребовали заключить сделку с ХАМАС для освобождения заложников. Тем временем посредники из США, Египта и Катара завершили двухдневные переговоры в Дохе - с оптимизмом относительно возможности достижения соглашения

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Родственники и сторонники израильских заложников, все еще удерживаемых ХАМАС в Газе, провели еженедельную акцию протеста, чтобы потребовать от правительства заключить сделку по их освобождению.

С фотографиями захваченных боевиками людей в руках на так называемой площади заложников в Тель-Авиве, они призывали израильское правительство наконец-то заключить сделку и вернуть более 100 пленников.

"Я слышу, как высшие чины безопасности говорят нам, что ХАМАС ликвидирован, но настало время для сделки. Если сделки не будет, начнется бушующая война. В нее легко войти, но очень трудно будет выйти", - сказал Эли Альбаг, отец одного из заложников.

Протестующие требуют от правительства заключить с ХАМАС сделку по освобождению заложников
Протестующие требуют от правительства заключить с ХАМАС сделку по освобождению заложниковTsafrir Abayov/Copyright 2024 The AP All rights reserved

Тем временем международное сообщество продолжает попытки добиться соглашения о прекращении огня, чтобы положить конец более чем 10-месячной войне между Израилем и ХАМАС.

Представители США, Египта и Катара завершили двухдневные переговоры в Дохе, выразив надежду, что соглашение может быть достигнуто.

В совместном заявлении посредников говорится, что было представлено предложение по устранению разногласий между Израилем и ХАМАС, и они рассчитывают проработать детали реализации возможной сделки на следующей неделе в Каире.

Обе стороны проявили интерес к проекту поэтапного прекращения огня, предложенному президентом США Джо Байденом 31 мая.

В пятницу Байден заявил, что он оптимистично настроен на достижение соглашения, добавив, что "мы близки к этому как никогда".

Канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявила, что израильские переговорщики выразили по этому поводу "осторожный оптимизм".

Однако обе стороны по-прежнему расходятся во мнениях относительно некоторых условий и деталей соглашения. ХАМАС в субботу заявил, что никакого прогресса достигнуто не было, а посредники "продают иллюзии".

Война в секторе Газа началась после вторжения ХАМАС в Израиль 7 октября, когда боевики ворвались на юг Израиля, убив около 1200 человек и похитив еще 250.

Израиль утверждает, что ХАМАС до сих пор удерживает около 110 заложников и останки еще более 30 человек.

За это время в секторе Газа, по данным палестинских источников, погибли более 40 000 человек.

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