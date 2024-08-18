Израиль наносит удары по сектору Газа. Блинкен вновь едет на Ближний Восток

By Euronews и AP & EBU

В секторе Газа мать и шестеро детей погибли в результате одного из последних израильских ударов. Переговоры по достижению прекращения огня продолжаются при участии посредников.

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В результате последних израильских авиаударов по сектору Газа погибли более 20 палестинцев. Армия обороны Израиля продолжает операцию против боевиков ХАМАС, жители ряда районов вновь получили от ЦАХАЛ распоряжения об эвакуации.

В результате одной из израильских бомбардировок рано утром в воскресенье был разрушен дом в центральном городе Дейр-эль-Балах. По данным палестинских медиков, среди погибших - женщина и шестеро ее детей.

Мохаммед Авад Хатаб, дедушка детей, рассказал, что его дочь, школьная учительница, была с мужем и детьми, когда по их дому был нанесен удар:

"Шестерых детей разорвало на куски. Их сложили в один мешок, - сказал дедушка журналистам агентства AP возле больницы. - Что они сделали? Убили ли они хоть одного еврея? Обеспечит ли это безопасность Израиля?" Отец детей был госпитализирован после удара.

Тем временем пресс-секретарь UNRWA, агентства ООН по поддержке палестинских беженцев, опубликовала видео, на котором видны масштабы разрушений на севере сектора Газа.

На этом фоне, после нескольких месяцев тяжелых переговоров, посредники из США, Египта и Катара, заявляют, что, похоже, приблизились к заключению соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. Посредники считают, что новый план позволит "сократить разрыв" между воюющими сторонами.

Американские и израильские официальные лица выразили осторожный оптимизм, Но в ХАМАС заявили об "американском диктате", и что "говорить, что мы приближаемся к соглашению, — это иллюзия", передает агентство AFP.

В воскресенье израильская делегация направилась в Каир для дальнейших переговоров.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье отправился в очередное дипломатическое турне в страны Ближнего Востока, которое начнется с Израиля. Ожидается, что в понедельник Блинкен встретится с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Предложение по прекращению огня предусматривает трехэтапный процесс, в ходе которого ХАМАС освободит заложников, захваченных во время нападения на Израиль 7 октября. В обмен на это Израиль выведет свои войска из сектора Газа и освободит палестинских заключенных.

Посредники надеются положить конец войне, в результате которой, по данным палестинской стороны, погибли более 40 000 человек, подавляющее большинство из 2,3 миллиона жителей Газы были вынуждены покинуть свои дома, что привело к гуманитарной катастрофе.