EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
EventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Израиль наносит удары по сектору Газа. Блинкен вновь едет на Ближний Восток

Палестинцы эвакуируются из центрального района сектора Газа, 17 августа 2024 г.
Палестинцы эвакуируются из центрального района сектора Газа, 17 августа 2024 г. Авторское право Abdel Kareem Hana/Copyright 2024 The AP All rights reserved
Авторское право Abdel Kareem Hana/Copyright 2024 The AP All rights reserved
By Euronews и AP & EBU
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied
Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

В секторе Газа мать и шестеро детей погибли в результате одного из последних израильских ударов. Переговоры по достижению прекращения огня продолжаются при участии посредников.

РЕКЛАМА

В результате последних израильских авиаударов по сектору Газа погибли более 20 палестинцев. Армия обороны Израиля продолжает операцию против боевиков ХАМАС, жители ряда районов вновь получили от ЦАХАЛ распоряжения об эвакуации.

В результате одной из израильских бомбардировок рано утром в воскресенье был разрушен дом в центральном городе Дейр-эль-Балах. По данным палестинских медиков, среди погибших - женщина и шестеро ее детей.

Мохаммед Авад Хатаб, дедушка детей, рассказал, что его дочь, школьная учительница, была с мужем и детьми, когда по их дому был нанесен удар:

"Шестерых детей разорвало на куски. Их сложили в один мешок, - сказал дедушка журналистам агентства AP возле больницы. - Что они сделали? Убили ли они хоть одного еврея? Обеспечит ли это безопасность Израиля?" Отец детей был госпитализирован после удара.

Тем временем пресс-секретарь UNRWA, агентства ООН по поддержке палестинских беженцев, опубликовала видео, на котором видны масштабы разрушений на севере сектора Газа.

На этом фоне, после нескольких месяцев тяжелых переговоров, посредники из США, Египта и Катара, заявляют, что, похоже, приблизились к заключению соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. Посредники считают, что новый план позволит "сократить разрыв" между воюющими сторонами.

Американские и израильские официальные лица выразили осторожный оптимизм, Но в ХАМАС заявили об "американском диктате", и что "говорить, что мы приближаемся к соглашению, — это иллюзия", передает агентство AFP.

В воскресенье израильская делегация направилась в Каир для дальнейших переговоров.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье отправился в очередное дипломатическое турне в страны Ближнего Востока, которое начнется с Израиля. Ожидается, что в понедельник Блинкен встретится с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Предложение по прекращению огня предусматривает трехэтапный процесс, в ходе которого ХАМАС освободит заложников, захваченных во время нападения на Израиль 7 октября. В обмен на это Израиль выведет свои войска из сектора Газа и освободит палестинских заключенных.

Посредники надеются положить конец войне, в результате которой, по данным палестинской стороны, погибли более 40 000 человек, подавляющее большинство из 2,3 миллиона жителей Газы были вынуждены покинуть свои дома, что привело к гуманитарной катастрофе.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

В Газе выявлен первый случай полиомиелита: ООН призывает к прекращению огня для проведения вакцинации

Байден о войне в Газе: "Мы ближе к соглашению, чем когда-либо"

Израильский удар по школе в Хан-Юнисе вынудил тысячи людей спасаться бегством

Теракт в Газе Палестино-израильский конфликт Война Израиля с ХАМАС