Мадуро и оппозиция отвергли предложение о проведении повторных выборов

By Euronews

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отверг предложения лидеров Бразилии и Колумбии провести новые выборы после того, как оппозиция и несколько стран не признали результаты прошедшего 28 июля голосования.

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Венесуэла находится на грани очередного серьезного политического кризиса.

Победителем состоявшихся 28 июля выборов президента был назвал действующий глава государства Николас Мадуро, однако оппозиция и ряд стран не признали итоги голосования, заявив о фальсификациях и победе Эдмундо Гонсалеса.

15 августа президенты Бразилии и Колумбии Луис Инасиу Лула да Силва и Густаво Петро предположили, что проведение новых выборов главы государства может помочь разрешить ситуацию.

Однако Мадуро и представители оппозиции отвергли это предложение.

"Венесуэла - суверенное и независимое государство, у нее есть конституция и институты. Любые конфликты, которые происходят в Венесуэле, должны решаться самими венесуэльцами посредством ее институтов и на основе законодательства и конституции Венесуэлы", - заявил Мадуро.

Лидер оппозиции Мария Корина Мачадо сказала, что игнорирование результатов выборов, состоявшихся в Венесуэле 28 июня, говорит о "неуважении к венесуэльцам".

"Выборы состоялись, и венесуэльское общество выразило мнение в очень неблагоприятных условиях, где имела место фальсификация, и все равно нам удалось победить", - заявила Мачадо.

В начале недели Мачадо призвала жителей Венесуэлы выйти на улицы 17 августа и требовать признать победу оппозиционного кандидата на выборах президента.

"Пройдут вторые выборы, а если результаты не устроят Мадуро, он устроит третьи, четвертые, пятые, пока итоги ему не понравятся? В своей стране Лула да Силва пошел бы на такое?" - ответила на призыв к проведению перевыборов лидер венесуэльской оппозиции.

Наблюдатели ООН ранее подвергли критике решение Национального избирательного совета объявить Мадуро победителем до получения результатов со всех участков для голосования. Они отметили, что президентским выборам в Венесуэле не хватило "базовой прозрачности". Направленная в Венесуэлу генсеком ООН Антониу Гутерришем группа была одной из немногих внешних наблюдателей, приглашенных правительством Мадуро.