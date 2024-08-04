"Мы уже выиграли выборы": венесуэльская оппозиция не собирается сдаваться

By euronews

В субботу в Каракасе вновь прошел многотысячный митинг оппозиции, требующей от властей признать победу на президентских выборах ее кандидата. Действующий президент Николас Мадуро заявил, что уже были арестованы две тысячи "участников беспорядков".

РЕКЛАМА

Тысячи людей вышли на улицы столицы Венесуэлы Каракаса в субботу в знак поддержки лидеров оппозиции Марии Корины Мачадо и Эдмундо Гонсалеса, который, по их мнению, одержал безговорочную победу на президентских выборах.

Власти объявили действующего президента Николаса Мадуро победителем национальных выборов в Венесуэле в прошлое воскресенье, но так и не представили результаты голосования, подтверждающие его переизбрание.

Сам Мадуро заявил в субботу, что уже были арестованы две тысячи "участников беспорядков", которые вышли на улицы в знак протеста против объявленных результатов президентских выборов. Ранее он пригрозил арестовать и Мачадо с Гонсалесом.

Мачадо, которой правительство Мадуро запретило участвовать в выборах в течение 15 лет, впервые появилась на публике со вторника. Ранее она заявляла, что ее жизнь и свобода находятся под угрозой. Гонсалес, который после выборов также скрывается, на митинге не появился.

В пятницу нападавшие в масках совершили рейд на штаб-квартиру оппозиции, забрав документы и разгромив помещение.

Тем не менее, протестующие надеются, что им все же удастся одержать победу.

В субботу Мачадо заявила на митинге:

"Мы уже выиграли выборы. Теперь наступает новый этап. Мы знали, что так же, как нам потребовалось много времени, чтобы добиться победы на выборах, теперь наступает этап, который мы проживаем день за днем. Но мы никогда не были такими сильными, как сегодня. Никогда режим не был таким слабым, как сегодня" Мария Корина Мачадо лидер венесуэльской оппозиции

Большинство стран мира либо не признали результаты выборов в Венесуэле, либо призвали правительство Мадуро привести доказательства его победы. Предвыборные опросы общественного мнения, а также независимые экзит-полы отдавали уверенную победу уже в первом туре кандидату от оппозиции. При этом рейтинг популярности Мадуро колебался от 12 до 30%.