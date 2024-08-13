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Маск заявил о DDоS-атаке на социальную сеть Х перед интервью с Трампом

США
США Авторское право Matt Rourke/Copyright 2021 The AP. All rights reserved.
Авторское право Matt Rourke/Copyright 2021 The AP. All rights reserved.
By Euronews
Опубликовано
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На платформе Х состоялась беседа бизнесмена Илона Маска с кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом. Интервью началось с большой задержкой. По словам Маска, из-за DDоS-атаки.

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Илон Маск заявил о масштабной DDоS-атаке на социальную сеть Х, незадолго до выхода интервью бизнесмена с Дональдом Тампом.

Беседа Маска с кандидатом в президенты США от республиканцев началась после сорокаминутной задержки.

Пользователи сообщали о технических проблемах. Впрочем, некоторые эксперты сказали, что сомневаются в версии DDоS-атаки.

Во время разговора Трамп критиковал политику нынешнего главы государства Джо Байдена и повторил лозунги своей избирательной кампании, а Маск призвал американцев голосоватьза Трампа.

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