Маск заявил о DDоS-атаке на социальную сеть Х перед интервью с Трампом

By Euronews

На платформе Х состоялась беседа бизнесмена Илона Маска с кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом. Интервью началось с большой задержкой. По словам Маска, из-за DDоS-атаки.

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Илон Маск заявил о масштабной DDоS-атаке на социальную сеть Х, незадолго до выхода интервью бизнесмена с Дональдом Тампом.

Беседа Маска с кандидатом в президенты США от республиканцев началась после сорокаминутной задержки.

Пользователи сообщали о технических проблемах. Впрочем, некоторые эксперты сказали, что сомневаются в версии DDоS-атаки.

Во время разговора Трамп критиковал политику нынешнего главы государства Джо Байдена и повторил лозунги своей избирательной кампании, а Маск призвал американцев голосоватьза Трампа.