Международные доноры обещают два млрд евро помощи Судану в годовщину войны

By Euronews и AP

"Мы не можем допустить, чтобы этот кошмар исчез из поля зрения", - предупредил глава ООН. Гуманитарная помощь поможет спасти суданцев от голода

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что мировые доноры обещают выделить более двух миллиардов евро на гуманитарную помощь Судану. Участие одной только Германии оценивается в 240 миллионов евро.

Европейские дипломаты и группы помощи встретились в Париже, чтобы заручиться финансовой поддержкой африканской стране в первую годовщину борьбы за власть, которая переросла в гражданскую войну.

"Первое, что мы должны сделать, - это убедиться в том, что Судан не забыт", - сказал комиссар ЕС по кризисному управлению Янез Ленарчич. - Люди, оказавшиеся в этой чрезвычайной ситуации, почти совсем незаметны. Новости о Судане пропадают на фоне других разрушительных кризисов в мире. Судан находится в состоянии коллапса".

Гуманитарная кампания под эгидой ООН направлена на то, чтобы собрать в этом году около 2,7 миллиарда долларов (2,5 миллиарда евро) для обеспечения продовольствием, медицинскими и другими товарами 24 миллионов человек в Судане - почти половины населения страны.

Но Управление по координации гуманитарных вопросов сообщает, что на данный момент финансисты выделили только 145 миллионов долларов (136 миллионов евро), что составляет лишь около 5 % от заявленной цели.

"Прошел год с начала конфликта в Судане, который стал катализатором ужасов, кошмара кровопролития. В результате этого погибли более 14 000 человек и еще 33 000 получили ранения", - заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Refugees disembark from a truck transporting new arrivals to transit centre in South Sudan's Upper Nile state. Screenshot from UNHCR video fed to AP

Судан погрузился в вооруженный конфликт в апреле 2023 года, когда тлеющая борьба за власть между армией и военизированной группировкой "Силы быстрой поддержки" переросла в открытые бои в столице Хартуме и других районах страны.

По оценкам ООН, около 37 % населения страдает от голода. Организация Save the Children предупредила, что 230 000 детей, беременных женщин и новорожденных матерей могут умереть от недоедания в ближайшие месяцы.

Почти девять миллионов человек были вынуждены бежать из своих домов в более безопасные районы внутри Судана или в соседние страны.