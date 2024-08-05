Поддерживаемые Ираном йеменские хуситы атаковали судно в Красном море и, как утверждают, сбили американский беспилотник над провинцией Саада.

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После двухнедельного затишья йеменские повстанцы-хуситы возобновили атаки. Поддерживаемая Ираном группировка опубликовала видео с обломками беспилотника. Хуситы утверждают, что это американский MQ-9 Reaper, который был сбит ими над провинцией Саада на северо-западе Йемена. США пока не комментировали инцидент.

Тем временем в Аденском заливе хуситы нанесли ракетный удар по контейнеровозу,следовавший под либерийским флагом. Судно Groton было атаковано в 225 километрах (140 милях) к юго-востоку от Адена, и, как сообщается получило "незначительные повреждения".

"Все члены экипажа находятся в безопасности", - заявили в Объединённом морском информационном центре Красного моря и Аденского залива (JMIC).

С ноября прошлого года хуситы регулярно нападали на суда, проходящие в Красном море, - по важнейшему торговому маршруту между Европой и Азией.

Когда Израиль нанёс удары по йеменскому порту Ходейда, наступило затишье. Но вскоре хуситская группировки "Ансар-Аллах" пообещала отомстить за убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, отетственность за которое возложили на Израиль.