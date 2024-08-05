EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
EventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Йеменские повстанцы-хуситы возобновили атаки

Хуситы обещали отомстить за убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании
Хуситы обещали отомстить за убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании Авторское право Osamah Abdulrahman/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Osamah Abdulrahman/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Надежда Дрямина
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Поддерживаемые Ираном йеменские хуситы атаковали судно в Красном море и, как утверждают, сбили американский беспилотник над провинцией Саада.

РЕКЛАМА

После двухнедельного затишья йеменские повстанцы-хуситы возобновили атаки. Поддерживаемая Ираном группировка опубликовала видео с обломками беспилотника. Хуситы утверждают, что это американский MQ-9 Reaper, который был сбит ими над провинцией Саада на северо-западе Йемена. США пока не комментировали инцидент.

Тем временем в Аденском заливе хуситы нанесли ракетный удар по контейнеровозу,следовавший под либерийским флагом. Судно Groton было атаковано в 225 километрах (140 милях) к юго-востоку от Адена, и, как сообщается получило "незначительные повреждения".

"Все члены экипажа находятся в безопасности", - заявили в Объединённом морском информационном центре Красного моря и Аденского залива (JMIC).

С ноября прошлого года хуситы регулярно нападали на суда, проходящие в Красном море, - по важнейшему торговому маршруту между Европой и Азией.

Когда Израиль нанёс удары по йеменскому порту Ходейда, наступило затишье. Но вскоре хуситская группировки "Ансар-Аллах" пообещала отомстить за убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, отетственность за которое возложили на Израиль.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Израиль нанес удар по йеменскому порту Ходейда в ответ на атаку беспилотника на Тель-Авив

Хуситы утверждают, что нанесли удар по эсминцу ВМС США, капитан отрицает

В Красном море обстреляно греческое судно

Йемен беспилотник Нападение Красное море хуситы