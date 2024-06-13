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Новые удары хуситов в Аденском заливе

Кадр и видео атаки, проведенной 5 июня
Кадр и видео атаки, проведенной 5 июня Авторское право Ansar Allah Media Office/AP
Авторское право Ansar Allah Media Office/AP
By Euronews
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На одном судне произошел пожар, пострадавших нет.

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Йеменские повстанцы хуситы в четверг нанесли ракетный удар по судну в Аденском заливе, в результате чего оно загорелось.

Нападение произошло у берегов Йемена, сообщили в британском военном центре United Kingdom Maritime Trade Operations.

Частная охранная фирма Ambrey заявила, что торговое судно подало сигнал бедствия по радио, сообщив, что в него попала ракета. Судно "направлялось из Малайзии в Венецию, Италия", — заявили в Ambre.

Позже в четверг UKMTO сообщила о второй предполагаемой атаке у йеменского портового города Ходейда, но заявила, что взрыв произошел вдали от судна и не причинил ему вреда.

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