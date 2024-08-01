Олимпиада в Париже: одна сплошная выгода?

By Savannah Avery

История знает, что проведение Олимпиад порой заводило принимавшие Игры страны в финансовый тупик. Франции, похоже, удалось взять контроль над бюджетом. Все под контролем? Или нет?

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Принимающие города по всему миру доверяют бюджету, выделенному Международным олимпийским комитетом (МОК) и Организационным комитетом Игр (OCOG). Однако многие страны оказывались потом в долгах.

Олимпийские бюджеты

В Париже почти весь бюджет (96 %) Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года формируется за счет частного сектора, МОК, компаний-партнеров, билетной кассы игр и лицензирования. В казну Оргкомитета "Париж 2024" заложено 4,38 млрд евро; МОК выделил еще 400 млн... Это означает, что Игры в Париже должны обойтись дешевле, чем обычно, сообщается на сайте Олимпийских игр.

Долги за праздник спорта

Некоторые принимающие города десятилетиями расплачивались за свои олимпийские долги. Монреаль принимал летние Игры в 1976 году и влез в миллиардные кредиты. На восстановление потребовалось три десятилетия.

Афинам, колыбели Олимпиады, тоже пришлось нелегко. Греческий долговой кризис разразился в 2009 году; некоторые утверждают, что летние Игры 2004 года подтолкнули страну к банкротству.

French locals look over their balconies ahead of the opening ceremony Lindsey Wasson/The AP.

"Почти все объекты, построенные к Олимпиаде 2004 года в Афинах, расходы на которые способствовали греческому долговому кризису, сейчас заброшены", - утверждают Джеймс Макбрайд и Мелисса Манно из Совета по международным отношениям (CFR). Правда, другие эксперты утверждают, что это не так. В документе, переданном Euronews из МОК, говорится следующее: "Стоимость Олимпийских игр составляет менее 0,28% ВВП; следовательно, Игры не могут вызвать серьезный национальный экономический кризис".

В отношении Греции МОК уточнил: "Улучшения в городском планировании в сочетании с глобальной рекламой города во время Игр привели к скачку туризма в Греции".

Одним из крупнейших городов, дорого заплативших за право принимать Игры, стал Сочи. Первоначальный бюджет Олимпиады там составлял около 9,5 млрд евро, а окончательная стоимость спортивного праздника достигла 47 млрд. - это самая дорогая Олимпиада в истории.

МОК считает, что цифра завышена, так как нее включены проекты, не касавшиеся напрямую обслуживания Игр - например, возведение инфраструктуры с прицелом создать в Сочи круглогодичный курорт.

Парижский эффект

Столица Франции претендует на революцию в организации Олимпиады: впервые в новейшей истории состязания и мероприятия проходят с опорой на имеющуюся в городе инфраструктуру, а не вынесены исключительно на стадионы. Это давно планировали в МОК, обещая "активно содействовать максимальному использованию существующих объектов и использованию временных и разборных объектов".

Париж, таким образом, стал первый примером олимпийского лоукоста. Чтобы снизить вероятность долгов и выполнять цели устойчивого развития, 95% объектов Летней Олимпиады -2024 - это уже существующие или временно возведенные варианты.

Crowds gather ahead of the opening ceremony Andrew Medichini/The AP

Париж использовал знаковые достопримечательности для проведения соревнований - волейбол под Эйфелевой башней, конный спорт и пятиборье в Версальском дворце....Его стадионы также вовсю задействованы.

Для игр построили лишь один объект целевого назначения - Центр водных видов спорта. После Олимпиады он станет общественным спортивным центром в Сен-Сен-Дени. Арена Adidas - еще один новый адрес. Он строился не к Олимпиаде, но используется для Олимпийских и Паралимпийских игр.

А вот Олимпийская деревня - это всегда неизбежные расходы. В этом сезоне она раскинулась на территории трех городков к северу от Парижа и после Игр будет превращена в жилые кварталы и офисные помещения.

Мэр города Анн Идальго смогла ускорить процесс очистки Сены, которая стала естественной площадкой для церемонии открытия.

значит, все в порядке? Пока Игры не закончатся, трудно предсказать финансовые результаты для Парижа, предупреждают наблюдатели.

Хотя МОК Францией уже очень довольны. "Несмотря на сложный глобальный контекст, Организационному комитету удалось сохранить сбалансированный бюджет, в котором почти все расходы покрываются за счет частных поступлений, а рост расходов остался ниже уровня инфляции за этот период", - сообщил представитель МОК нашему каналу. - Добавьте к этому эффект рычага, оцениваемый в 3 евро экономического воздействия на каждый евро госинвестиций, что дает около 9 млрд евро чистой выгоды. Она, в свою очередь,даст еще 5,3 млрд евро налоговых поступлений. Вот вам доказательство того, что Игры могут принести значительные экономические выгоды странам-хозяйкам, оставаясь социально и экологически ответственными".