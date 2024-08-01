EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
EventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Олимпиада в Париже: одна сплошная выгода?

Спортсмены плывут на лодке по реке Сена в Париже, Франция, во время церемонии открытия летних Олимпийских игр 2024 года в пятницу, 26 июля 2024 года.
Спортсмены плывут на лодке по реке Сена в Париже, Франция, во время церемонии открытия летних Олимпийских игр 2024 года в пятницу, 26 июля 2024 года. Авторское право Ebrahim Noroozi/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Ebrahim Noroozi/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Savannah Avery
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

История знает, что проведение Олимпиад порой заводило принимавшие Игры страны в финансовый тупик. Франции, похоже, удалось взять контроль над бюджетом. Все под контролем? Или нет?

РЕКЛАМА

Принимающие города по всему миру доверяют бюджету, выделенному Международным олимпийским комитетом (МОК) и Организационным комитетом Игр (OCOG). Однако многие страны оказывались потом в долгах.

Олимпийские бюджеты

В Париже почти весь бюджет (96 %) Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года формируется за счет частного сектора, МОК, компаний-партнеров, билетной кассы игр и лицензирования. В казну Оргкомитета "Париж 2024" заложено 4,38 млрд евро; МОК выделил еще 400 млн... Это означает, что Игры в Париже должны обойтись дешевле, чем обычно, сообщается на сайте Олимпийских игр.

Долги за праздник спорта

Некоторые принимающие города десятилетиями расплачивались за свои олимпийские долги. Монреаль принимал летние Игры в 1976 году и влез в миллиардные кредиты. На восстановление потребовалось три десятилетия.

Афинам, колыбели Олимпиады, тоже пришлось нелегко. Греческий долговой кризис разразился в 2009 году; некоторые утверждают, что летние Игры 2004 года подтолкнули страну к банкротству.

French locals look over their balconies ahead of the opening ceremony
French locals look over their balconies ahead of the opening ceremonyLindsey Wasson/The AP.

"Почти все объекты, построенные к Олимпиаде 2004 года в Афинах, расходы на которые способствовали греческому долговому кризису, сейчас заброшены", - утверждают Джеймс Макбрайд и Мелисса Манно из Совета по международным отношениям (CFR). Правда, другие эксперты утверждают, что это не так. В документе, переданном Euronews из МОК, говорится следующее: "Стоимость Олимпийских игр составляет менее 0,28% ВВП; следовательно, Игры не могут вызвать серьезный национальный экономический кризис".

В отношении Греции МОК уточнил: "Улучшения в городском планировании в сочетании с глобальной рекламой города во время Игр привели к скачку туризма в Греции".

Одним из крупнейших городов, дорого заплативших за право принимать Игры, стал Сочи. Первоначальный бюджет Олимпиады там составлял около 9,5 млрд евро, а окончательная стоимость спортивного праздника достигла 47 млрд. - это самая дорогая Олимпиада в истории.

МОК считает, что цифра завышена, так как нее включены проекты, не касавшиеся напрямую обслуживания Игр - например, возведение инфраструктуры с прицелом создать в Сочи круглогодичный курорт.

Парижский эффект

Столица Франции претендует на революцию в организации Олимпиады: впервые в новейшей истории состязания и мероприятия проходят с опорой на имеющуюся в городе инфраструктуру, а не вынесены исключительно на стадионы. Это давно планировали в МОК, обещая "активно содействовать максимальному использованию существующих объектов и использованию временных и разборных объектов".

Париж, таким образом, стал первый примером олимпийского лоукоста. Чтобы снизить вероятность долгов и выполнять цели устойчивого развития, 95% объектов Летней Олимпиады -2024 - это уже существующие или временно возведенные варианты.

Crowds gather ahead of the opening ceremony
Crowds gather ahead of the opening ceremony Andrew Medichini/The AP

Париж использовал знаковые достопримечательности для проведения соревнований - волейбол под Эйфелевой башней, конный спорт и пятиборье в Версальском дворце....Его стадионы также вовсю задействованы.

Для игр построили лишь один объект целевого назначения - Центр водных видов спорта. После Олимпиады он станет общественным спортивным центром в Сен-Сен-Дени. Арена Adidas - еще один новый адрес. Он строился не к Олимпиаде, но используется для Олимпийских и Паралимпийских игр.

А вот Олимпийская деревня - это всегда неизбежные расходы. В этом сезоне она раскинулась на территории трех городков к северу от Парижа и после Игр будет превращена в жилые кварталы и офисные помещения.

Мэр города Анн Идальго смогла ускорить процесс очистки Сены, которая стала естественной площадкой для церемонии открытия.

значит, все в порядке? Пока Игры не закончатся, трудно предсказать финансовые результаты для Парижа, предупреждают наблюдатели.

Хотя МОК Францией уже очень довольны. "Несмотря на сложный глобальный контекст, Организационному комитету удалось сохранить сбалансированный бюджет, в котором почти все расходы покрываются за счет частных поступлений, а рост расходов остался ниже уровня инфляции за этот период", - сообщил представитель МОК нашему каналу. - Добавьте к этому эффект рычага, оцениваемый в 3 евро экономического воздействия на каждый евро госинвестиций, что дает около 9 млрд евро чистой выгоды. Она, в свою очередь,даст еще 5,3 млрд евро налоговых поступлений. Вот вам доказательство того, что Игры могут принести значительные экономические выгоды странам-хозяйкам, оставаясь социально и экологически ответственными".

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Олимпийские коллекционеры: «у меня 5000 значков в коробках из-под обуви»

Инфляция вновь подросла? Еврозона анализирует данные за июль

У немцев падает доверие к экономике. Сезонное недовольство или тревожный симптом?

Париж, Франция Франция Европа ОИ-2024 в Париже