Выселение мигрантов из Парижа перед ОИ

By Euronews

Полицейские выселяют мигрантов из импровизированного лагеря в Париже. Однако группы помощи бездормных говорят, что это делается в связи с подготовкой к летним Олимпийским играм.

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Французская полиция выселила около 30 западноафриканских подростков и молодых людей из импровизированного лагеря в рамках того, что правозащитники и группы помощи бездомным называют «социальной чисткой». Многие из выселенных были несовершеннолетними и пытались получить вид на жительство.

Орели Хюо, член группы "Le revers de la medaille":

"Мы думаем, что это связано с организацией Олимпийских игр. Подобные эвакуации происходят в Париже каждую неделю уже несколько месяцев с головокружительной скоростью, затрагивая всех людей, живущих на улицах".

Полиция утверждает, что операция была проведена из соображений безопасности, в частности потому, что временный лагерь находился недалеко от некоторых школ.

Элиас Хуфганель, член НПО "Утопия 56":

"Итак, это еще один пример социальной чистки, которая происходит в Париже перед Олимпийскими играми. Полиция эвакуирует все лагеря в Париже, потому что они хотят расчистить место для Олимпийских игр и для туристов. Они не хотят видеть Париж заполненным мигрантами и просителями убежища".

Эта новость появилась через несколько дней после того, как полиция провела крупномасштабное выселение в крупнейшем лагере сквоттеров Франции на юге Парижа. Группы помощи отмечают, что мигрантов отправляют подальше от столицы, а не предлагают приют в Париже.