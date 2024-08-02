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Как Байден и Путин встречали освобождённых заключённых

Алсу Курмашева с родными после освобождения и по прилёту в США.
Алсу Курмашева с родными после освобождения и по прилёту в США. Авторское право Eric Gay/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Eric Gay/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Надежда Дрямина
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В США, Германии и России встретили заключённых, вышедших на свободу в рамках крупнейшего обмена, в котором участвовали сразу 7 стран. Курмашева, Яшин, Кара-Мурза, Орлов, Скочиленко, Пивоваров... - Россия передала Западу 16 человек, взамен получив восьмерых заключённых.

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Репортёр Wall Street Journal Эван Гершкович, бывший морской пехотинец Пол Уилан и журналистка "Радио Свобода" Алсу Курмашева прилетели в США. Самолёт с тремя заключёнными, освобождёнными в рамках сделки по обмену между Россией и Западом, приземлился на авиабазе Эндрюс, в штате Мэрилэнд.

У трапа прибывших встречили родные, а также президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис.

Гершкович, Уилан и Курмашева - в списке из 24 человек, которые были освобождены из тюрем в общей сложности семи стран днём ранее.

"Это замечательное чувство. Я очень долго ждал этого", - сказал Байден.

"Чувствую себя прекрасно, очень этого ждал, и безумно рад вернуться", - прокомментровал Уилан.

Белый дом опубликовал кадры разговора американского президента с Владимиром Кара-Мурзой, которого накануне доставили в госпиталь под Кёльном.

"Я был уверен, что буду в тюрьме до конца своих дней. Я не верю в то, что происходит. Мне всё ещё кажется, что я сплю в своей камере в Омске вместо того, чтобы слышать ваш голос. Но я хочу сказать, что вы проделали великолепную работу, спасли так много жизней. На было вроде бы 16 человек в этом самолёте. Мне не кажется, в мире нет ничего важнее спасения человеческих жизней".

"Обмен имени Навального"

Российских политиков Андрея Пивоварова, Илью Яшина, а также художницу Сашу Скочиленко встречали в Кёльне соратники Алексея Навального, а также канцлер Германии Олаф Шольц.

Как подтвердили власти США, Навальный должен был выйти на свободу в рамках именно этого обмена, но в феврале погиб в российской тюрьме. В "Фонде борьбы с коррупцией" убеждены в том, что оппозиционера убили по распоряжению Владимира Путина. В Кремле эти обвинения отрицают.

"Родина о вас никогда не забывала", - такими словами приветствовал президент России восьмерых российских заключённых, освобождённых из тюрем в США, Норвегии, Германии, Польше и Словении.

В числе вернувшихся на родину россиян - Вадим Красиков, сотрудник ФСБ, который отбывал пожизненный срок в Германии за убийство бывшего чеченского полевого командира.

Владимир Путин, президент России:

“Прежде всего, хочу поздравить вас с возвращением на родину. Теперь хочу обратиться к тем из вас, кто имеет прямое отношение к военной службе, хочу поблагодарить вас за верность присяге, своему долгу и родине, которая ни на минуту о вас не забывала. И теперь вы дома".

Российский лидер пообещал, что вернувшиеся будут представлены к государственным наградам.

По данным ОВД-инфо, почти 1300 политзаключённых до сих пор остаются в российских тюрьмах.

Алсу Курмашева, Пол Уилан и Эван Гершкович по прилёту в США
Алсу Курмашева, Пол Уилан и Эван Гершкович по прилёту в СШАEric Gay/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
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