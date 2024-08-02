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В США, Германии и России приветствуют освобождённых заключённых

Джо Байден и Камала Харрис встречают Пола Уилана
Джо Байден и Камала Харрис встречают Пола Уилана Авторское право Alex Brandon/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Alex Brandon/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews
Опубликовано
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В США подтвердили, что в обмене должен был принять участие Алексей Навальный

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Турецкие спецслужбы сыграли заметную роль в крупнейшем со времён Холодной войны обмене заключёнными между Россией и Западом.

Именно они координировали саму операцию на поле аэропорта Анкары.

После этого часть бывших заключённых российских тюрем отправились в США, где их встретил президент Джо Байден, а часть — в Германию, где они несколько дней проведут в карантине.

По данным европейских и американских СМИ, в распоряжение которых оказались детали подготовки к обмену, именно немецкий МИД выступал главным противником такого мероприятия — из опасений, что это позволит Кремлю использовать заложников и в дальнейшем.

Тем не менее, глава немецкого правительства считает решение верным.

Олаф Шольц, канцлер Германии:

«Я верю, что это правильное решение. И если у вас есть какие-то сомнения, то они исчезнут после общения с теми, кто оказался на свободе».

Освобождённые из западных тюрем россияне прибыли к правительственному терминалу московского аэропорта Внуково, у самолёта их встречал лично Владимир Путин.

Среди них — сотрудник ФСБ Вадим Красиков, осуждённый в Германии за убийство бывшего чеченского полевого командира. Западные СМИ полагают, что он и был главной целью обмена. Среди прибывших в Москву — осуждённые как за связи с российским спецслужбами, так и за экономические преступления, отмывание денег и контрабанду.

Из числа тех, кого освободили из российских тюрем, многие были связаны с деятельностью Алексея Навального. Сам Навальный, скончавшийся в колонии, тоже должен был участвовать в обмене — это подтвердили официальные лица США.

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