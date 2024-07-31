На Сардинии объявлено ЧП из-за засухи

By Euronews и EBU

Власти острова призывают принять долгосрочные меры на государственном уровне

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На Сардинии объявлено чрезвычайное положение из-за продолжительной засухи, которая привела к нехватке питьевой воды. Дождей на острове не было уже несколько недель, а температура достигает 40°C. Региональный совет Сардии объявил, что чрезвычайное положение будет действовать до 31 декабря, поскольку нехватка воды серьёзно сказывается абсолютно на всех аспектах деятельности: на сельском хозяйстве, промышленности и туристическом секторе, не говоря уже о повседневной жизни сардинцев.

Конкретные чрезвычайные меры будут включать, среди прочего, ограничения на пользование водой — как для хозяйств и предприятий, так и для отдельных граждан.

Власти острова намерены также выработать долгосрочные меры по защите от засухи, и призывают правительство Италии предложить подобные планы для крупных островов страны — Сардинии и Сицилии.