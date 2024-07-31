EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
EventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

На Сардинии объявлено ЧП из-за засухи

На итальянском острове Сардиния объявлено чрезвычайное положение после продолжительной засухи
На итальянском острове Сардиния объявлено чрезвычайное положение после продолжительной засухи Авторское право EBU
Авторское право EBU
By Euronews и EBU
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied
Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Власти острова призывают принять долгосрочные меры на государственном уровне

РЕКЛАМА

На Сардинии объявлено чрезвычайное положение из-за продолжительной засухи, которая привела к нехватке питьевой воды. Дождей на острове не было уже несколько недель, а температура достигает 40°C. Региональный совет Сардии объявил, что чрезвычайное положение будет действовать до 31 декабря, поскольку нехватка воды серьёзно сказывается абсолютно на всех аспектах деятельности: на сельском хозяйстве, промышленности и туристическом секторе, не говоря уже о повседневной жизни сардинцев.

Конкретные чрезвычайные меры будут включать, среди прочего, ограничения на пользование водой — как для хозяйств и предприятий, так и для отдельных граждан.

Власти острова намерены также выработать долгосрочные меры по защите от засухи, и призывают правительство Италии предложить подобные планы для крупных островов страны — Сардинии и Сицилии.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Сицилия ждет дождя: рекордная засуха уничтожает агробизнес и лишает людей воды

Водный кризис в Румынии

Детям Газы грозит голод (UNICEF)

Засуха Нехватка воды изменение климата