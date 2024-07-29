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Над Ближним Востоком нависла угроза региональной войны после ракетного удара по Голанским высотам

Скорбящие представители друзского меньшинства окружают тела молодых людей, погибших в результате ракетного удара на Голанских высотах, контролируемых Израилем, 28 июля 2024 г.
Скорбящие представители друзского меньшинства окружают тела молодых людей, погибших в результате ракетного удара на Голанских высотах, контролируемых Израилем, 28 июля 2024 г. Авторское право Leo Correa/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Leo Correa/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews и AP
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Дипломаты пытаются предотвратить региональную войну после того, как в результате ракетного удара из Ливана по Израилю во время игры в футбол погибли 12 подростков и детей.

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Тысячи людей пришли на похороны 11 из 12 подростков и детей, погибших в результате ракетного удара из Ливана по футбольному полю на Голанских высотах, контролируемых Израилем.

Израильские военные заявили, что этот удар стал самым смертоносным для мирных жителей Израиля с начала войны с ХАМАС в октябре прошлого года.

Футбольное поле, оказавшееся под ударом
Футбольное поле, оказавшееся под ударомLeo Correa/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Израиль утверждает, что, по данным разведки, ответственность за удар несет ливанская шиитская группировка "Хезболлах", которую, как и ХАМАС, поддерживает враг Израиля — Иран, и пообещал ответные действия.

"Хезболлах", марионетка Ирана в регионе, не будет оправдана за это событие, даже несмотря на ее абсурдные отрицания. Они стреляли, они понесут цену, и они заплатят тяжелую цену за свои действия", — заявил министр обороны Израиля Йоав Галлант.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также заявил, что "Хезболлах" заплатит "тяжелую цену" за удар, и прервал поездку в США, чтобы вернуться в Израиль и возглавить экстренное заседание кабинета безопасности.

Оно уполномочило правительство Нетаньяху принять решение о "способе и сроках" военного ответа.

Ночью израильские военные заявили, что нанесли удары по ряду целей на территории Ливана, хотя их интенсивность была такой же, как и во время многомесячных трансграничных боев. Боевики "Хезболлах" также заявили, что нанесли удары по Израилю, хотя сообщений о разрушениях и жертвах не поступало.

В субботу группировка "Хезболлах" отвергла свою причастность к удару по футбольному полю. Звучат опасения, что это может привести к началу более широкой региональной войны на Ближнем Востоке.

Выступая в Токио, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что терроризму "нет оправдания", но предостерег от эскалации.

"Я подчеркиваю его (Израиля) право защищать своих граждан и нашу решимость сделать так, чтобы они могли это осуществить. Но мы также не хотим видеть эскалацию конфликта. Мы не хотим, чтобы он распространялся. Это было одной из наших целей с самого первого дня", — сказал он.

А министр иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб заявил в воскресенье, что правительство обратилось к Вашингтону с просьбой призвать Израиль к сдержанности в попытке успокоить ситуацию. Он также призвал провести международное расследование.

После этого правительство США, как сообщается, направило через Бейрут послание "Хезболлах" с просьбой проявить сдержанность.

"Хезболлах" начала обстреливать Израиль ракетами на следующий день после вторжения ХАМАС на территорию Израиля 7 октября, и Израиль ответил на это авиаударами и беспилотниками по военной инфраструктуре "Хезболлах".

Большинство атак было ограничено территорией по обе стороны границы, хотя Израиль убивал лидеров "Хезболлах" и ХАМАС и дальше на север.

Десятки тысяч людей по обе стороны границы были эвакуированы.

С начала октября в результате израильских авиаударов в Ливане погибли более 500 человек, в основном члены "Хезболлах", а также около 90 мирных жителей. С израильской стороны погибли 22 солдата и 24 мирных жителя.

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