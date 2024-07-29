EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
EventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Десятки наемников ЧВК "Вагнер" убиты повстанцами в Мали, бои шли пять дней

Российские наемники садятся в вертолет на севере Мали
Российские наемники садятся в вертолет на севере Мали Авторское право French Army via AP
Авторское право French Army via AP
By Euronews
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button

ЧВК "Вагнер" подтвердила гибель своих наемников. Среди убитых — администратор и автор Telegram-канала "вагнеровцев" Grey Zone. Туареги утверждают, что захвали бронетехнику, а некоторые наемники сдались в плен.

РЕКЛАМА

Повстанцы-туареги в Мали заявили, что убили десятки солдат правительственных сил и российских наемников из ЧВК "Вагнер" в бою недалеко от границы с Алжиром.

Заявление оппозиционной вооруженной коалиции "Постоянное стратегическое партнерство за мир, безопасность и развитие" (Permanent Strategic Framework for Peace, Security and Development -CSP-PSD) прозвучало после того, как малийская армия сообщила в пятницу вечером, что двое солдат были убиты и 10 ранены в результате атаки повстанцев, которая также вывела из строя две бронемашины и два пикапа. Армия заявила, что ее войска убили около 20 повстанцев и уничтожили несколько транспортных средств.

ЧВК "Вагнер" официально подтвердила смерть наемников, не назвав точное число.

В телеграм-канале "Разгрузка Вагнера" сообщается, что бои шли с 22 по 27 июля с участием военнослужащих Мали и 13 штурмового отряда Вагнера.

Заявления ни одной из сторон не могут быть независимо подтверждены.

Мохамед Эль-Маулуд Рамадан, представитель сепаратистского альянса CSP-DPA, сказал в своем заявлении, что боевые действия шли в районе Тинзауатен на северо-востоке Мали на границе с Алжиром.

Он заявил об "огромных потерях с точки зрения жизней и техники, включая десятки убитых и раненых". По его словам, некоторые "малийские солдаты и наемники "Вагнера" сдались туарегам". "Бойцы "Азавада" контролируют Тинзауатен и территории южнее, в регионе Кидаль", — заявил Мохамед Эль-Маулуд Рамадан. Он также утверждает, что захвачены бронетехника и грузовики.

Несколько российских военных блогеров сообщили в воскресенье, что десятки "вагнеровцев" были убиты в засаде недалеко от границы с Алжиром.

Российское агентство ТАСС подтвердило, что в Мали погиб администратор и автор Telegram-канала группы Вагнера Grey Zone Никита Федянин.

Бои вспыхнули после того, как армия Мали объявила о взятии под контроль населенного пункта Ин-Афарак в Кидале, который является важным торговым и транспортным перекрестком и расположен в 120 км к северо-западу от города Тессалит рядом с алжирской границей.

Хунта во главе с полковником Ассими Гоита пришла к власти в 2022 году в результате военного переворота, разорвала традиционный союз страны с Францией в пользу России и опирается на содействие вооружённых структур, связанных с российской ЧВК "Вагнер".

После июньского мятежа в прошлом году и смерти основателя и руководителя "Группы Вагнера" Евгения Пригожина, часть "вагнеровцев", по оценкам экспертов, вошла в т.н. "Африканский корпус", усиливающий военное присутствие РФ в Африке, другие подписали контракт с минобороны РФ.

Вооруженный конфликт в Мали не прекращается с 2012 года. В противостоянии участвуют правительственные силы, повстанцы-туареги и радикальные исламисты, включая группировку "Аль-Каида в Исламском Магрибе".

Российские наемники появились в Мали в 2021 году. Власти страны утверждают, что российские силы, присутствующие в стране — не наемники ЧВК "Вагнер", а инструкторы, помогающие местным войскам с закупленным в России оборудованием.

Туареги живут на севере Мали и борются за создание независимого государства Азавад.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Кенийцы протестуют против повышения налогов

Малави: самолет с вице-президентом страны разбился. Все пассажиры погибли

Канарские острова под давлением мигрантов

Африка Мали повстанцы Вагнер наёмники