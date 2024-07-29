Десятки наемников ЧВК "Вагнер" убиты повстанцами в Мали, бои шли пять дней

By Euronews

ЧВК "Вагнер" подтвердила гибель своих наемников. Среди убитых — администратор и автор Telegram-канала "вагнеровцев" Grey Zone. Туареги утверждают, что захвали бронетехнику, а некоторые наемники сдались в плен.

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Повстанцы-туареги в Мали заявили, что убили десятки солдат правительственных сил и российских наемников из ЧВК "Вагнер" в бою недалеко от границы с Алжиром.

Заявление оппозиционной вооруженной коалиции "Постоянное стратегическое партнерство за мир, безопасность и развитие" (Permanent Strategic Framework for Peace, Security and Development -CSP-PSD) прозвучало после того, как малийская армия сообщила в пятницу вечером, что двое солдат были убиты и 10 ранены в результате атаки повстанцев, которая также вывела из строя две бронемашины и два пикапа. Армия заявила, что ее войска убили около 20 повстанцев и уничтожили несколько транспортных средств.

ЧВК "Вагнер" официально подтвердила смерть наемников, не назвав точное число.

В телеграм-канале "Разгрузка Вагнера" сообщается, что бои шли с 22 по 27 июля с участием военнослужащих Мали и 13 штурмового отряда Вагнера.

Заявления ни одной из сторон не могут быть независимо подтверждены.

Мохамед Эль-Маулуд Рамадан, представитель сепаратистского альянса CSP-DPA, сказал в своем заявлении, что боевые действия шли в районе Тинзауатен на северо-востоке Мали на границе с Алжиром.

Он заявил об "огромных потерях с точки зрения жизней и техники, включая десятки убитых и раненых". По его словам, некоторые "малийские солдаты и наемники "Вагнера" сдались туарегам". "Бойцы "Азавада" контролируют Тинзауатен и территории южнее, в регионе Кидаль", — заявил Мохамед Эль-Маулуд Рамадан. Он также утверждает, что захвачены бронетехника и грузовики.

Несколько российских военных блогеров сообщили в воскресенье, что десятки "вагнеровцев" были убиты в засаде недалеко от границы с Алжиром.

Российское агентство ТАСС подтвердило, что в Мали погиб администратор и автор Telegram-канала группы Вагнера Grey Zone Никита Федянин.

Бои вспыхнули после того, как армия Мали объявила о взятии под контроль населенного пункта Ин-Афарак в Кидале, который является важным торговым и транспортным перекрестком и расположен в 120 км к северо-западу от города Тессалит рядом с алжирской границей.

Хунта во главе с полковником Ассими Гоита пришла к власти в 2022 году в результате военного переворота, разорвала традиционный союз страны с Францией в пользу России и опирается на содействие вооружённых структур, связанных с российской ЧВК "Вагнер".

После июньского мятежа в прошлом году и смерти основателя и руководителя "Группы Вагнера" Евгения Пригожина, часть "вагнеровцев", по оценкам экспертов, вошла в т.н. "Африканский корпус", усиливающий военное присутствие РФ в Африке, другие подписали контракт с минобороны РФ.

Вооруженный конфликт в Мали не прекращается с 2012 года. В противостоянии участвуют правительственные силы, повстанцы-туареги и радикальные исламисты, включая группировку "Аль-Каида в Исламском Магрибе".

Российские наемники появились в Мали в 2021 году. Власти страны утверждают, что российские силы, присутствующие в стране — не наемники ЧВК "Вагнер", а инструкторы, помогающие местным войскам с закупленным в России оборудованием.

Туареги живут на севере Мали и борются за создание независимого государства Азавад.