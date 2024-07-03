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Нападение с ножом в Израиле

Преступника опознали как жителя Израиля арабского происхождения
Преступника опознали как жителя Израиля арабского происхождения Авторское право Rami Shlush/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Rami Shlush/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
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Один пострадавший погиб, ещё один тяжело ранен

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В Израиле один человек стал жертвой теракта в торговом центре. Мужчина с ножом напал на посетителей супермаркета в Кармиэле. Один из пострадавших получил тяжёлые ранения, другой скончался уже в больнице. Нападавшего ликвидировали силы безопасности.

Позже стало известно, что преступник — житель Израиля арабского происхождения. Его родственников, работавших в этом торговом центре, задержали и допрашивают.

Представители движения ХАМАС отрицают свою причастность к теракту, однако называют его «закономерным следствием» войны в Газе.

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