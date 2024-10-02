Пожары на юге Греции: задействован механизм RescEU.

В труднопроходимых районах сохраняется несколько очагов возгорания; с момента их возникновения прошло уже трое суток.

РЕКЛАМА

Пожарные продолжают бороться с разрозненными очагами большого пожара в Коринфии, с момента его возникновения прошло уже трое суток.

Огонь охватил десятки тысяч гектаров территории, но прежде всего этот пожар поверг в траур две семьи, оставил сиротами пятерых маленьких детей и еще одного, который родится через несколько недель.

Как стало известно от пожарной службы поздно вечером во вторник, активного фронта нигде не было, однако разрозненные очаги возгорания располагались в основном в Евростине, Ксантори, Софиане, Кумария Розеноне, Челидорео и Ано Питса Коринтии. По информации пожарной бригады, очаги возгорания находятся в основном в труднодоступных местах, но интенсивность ветра очень низкая, 2-3 балла по шкале Бофорта.

Наземные и воздушные силы были усилены, в данный момент на месте работают 490 пожарных в 16 бригадах. Им помогают 159 автомобилей, добровольцы, группы гражданской обороны, техника региона Пелопоннес и Генерального штаба национальной обороны, а также силы Лесной службы и греческой полиции.

Задействован механизм RescEU

С воздуха в течение дня пожар помогали тушить 17 вертолетов (из них 3 для координации) и 14 самолетов (из них 2 итальянских).

Греция обратилась в ЕС с просьбой о предоставлении дополнительной воздушной помощи в связи с лесными пожарами в Коринфии. Задействован резерв потенциала механизма гражданской защиты Европейского Союза для решения различных задач, в том числе и тушения пожаров. В частности, речь идет о трех противопожарных самолетах CL-415, из которых два из Италии и один из Хорватии.

Один из самых сложных пожаров этого года

По словам греческих властей, это одна из самых сложных ситуаций, возникших в этом году во время пожароопасного сезона. Огненный фронт составляет более 30 километров, хотя его линия местами прерывается.

Во вторник утром в деревне Софиана был издан приказ об эвакуации. Огонь подошел на расстояние нескольких сотен метров к первым домам, и пожилые жители вспоминали, что уже не в первый раз сталкиваются с подобной ситуацией.

Трогательным было присутствие добровольцев, которые спешили на помощь не только на передовой, но и в тылу, снабжая необходимыми вещами тех, кто боролся с пламенем.

Десятки пожаров за последние 24 часа

Во вторник ветер ослаб, и это помогло пожарным. Борьба с разрозненными вспышками в труднодоступных местах продолжалась, а кроме пожара в Коринфии, только за последние 24 часа по всей Греции возник еще 41 лесной пожар.

Из них, по данным пожарной службы, 37 были ликвидированы сразу, на начальной стадии, а еще с четырьмя пожарные бригады продолжают разбираться. Местные следственные управления, а также команды Управления по предотвращению преступлений, связанных с поджогами (D.A.E.E.), расследуют причины пожаров.