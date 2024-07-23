Спортсмены прибывают в Париж

By Euronews

В Париж прибывают спортсмены и участники олимпийских команд

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В Париж непрерывным потоком прибывают спортсмены и участники олимпийских команд со всего мира. Игры официально начнутся уже в эту пятницу.

Для фехтовальщицы Марии Луизы Кальдерон из Перу это третья Олимпиада, и в этот раз ей выпала честь нести флаг своей страны на церемонии открытия.

Мария Луиза Дойг Кальдерон, перуанская спортсменка по фехтованию:

«Это, конечно, мечта, ставшая реальностью. Мы так много тренируемся ради этого. Я занимаюсь своим видом спорта уже 28 лет, это мои третьи Олимпийские игры, и я так рада, что они только начинаются».

Британская бадминтонистка Кирсти Гилмур также участвует не в первый раз и, чтобы скоротать ожидание до первого матча, будет обустраивать своё жильё в олимпийской деревне.

Кирсти Гилмур, британская спортсменка по бадминтону:

«Я привезла из дома свою подушку, взяла ещё и небольшую свечку — просто чтобы попытаться создать ощущение домашнего уюта, а не строгости Олимпийской деревни, просто чтобы мне было уютно».