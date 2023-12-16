Расследование ЦАХАЛ: убитые заложники несли белый флаг

Армия обороны Израиля опубликовала предварительные итоги расследования обстоятельств трагического инцидента, во время которого солдаты ЦАХАЛ застрелили в пятницу в районе Шеджайя города Газа трех израильских заложников, которым удалось сбежать из плена ХАМАС.

РЕКЛАМА

По словам старшего офицера Южного командования, один из солдат ЦАХАЛ увидел три фигуры, выходящие из здания в нескольких десятках метров от него. Все трое были без рубашек, при этом один из тройки нес палку с импровизированным белым флагом.

Солдат посчитал, что приближающиеся к нему люди были боевиками ХАМАС и с криком "террористы" немедленно открыл огонь, убив двоих мужчин.

Третий человек, получивший ранение, скрылся в здании, из которого появился. Спустя несколько секунд он вновь вышел наружу и был немедленно убит огнем другого солдата.

По словам офицера, участвующего в расследовании, оба израильских солдата открыли огонь в нарушение протокола. Тем не менее, в ЦАХАЛ заявили, что понимают, что заставило их сделать это.

По словам командущего состава, за последние дни ЦАХАЛ не выявил (в этом районе) ни одного палестинского гражданского лица.

Единственными людьми, которых видели в гражданской одежде, были боевики ХАМАС. Их тактика, по данным ЦАХАЛ, заключается в том, что они используют оружие, спрятанное в различных зданиях, но перемещаются между ними безоружными.

Сообщается, что в этом районе ХАМАС также предпринял несколько попыток заманить солдат в засаду.

Сразу после инцидента ЦАХАЛ разослал наземным войскам новые протоколы, предусматривающие возможность того, что большему количеству заложников удастся бежать из плена. Сам сценарий с передвижением заложников в зоне боевых действий ранее не принимался во внимание.

Тела погибших были перевезены в Израиль. После опознания были названы их имена: это Йотам Хаим, похищенный боевиками ХАМАС из кибуца Кфар-Аза, Самар Талалк, похищенный из кибуца Нир-Ам, и Алон Лулу Шамриз.