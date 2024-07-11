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США: сенатор-демократ призвал Байдена выйти из президентской гонки

Джо Байден, президент США
Джо Байден, президент США Авторское право Evan Vucci/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Evan Vucci/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
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Член Сената США Питер Уэлч открыто попросил Байдена выйти из президентской гонки на благо страны. Уэлч стал первым сенатором-демократом, сделавшим такой шаг.

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Президент США Джо Байден, который намерен участвовать в предстоящих осенью выборах и надеется выиграть их, принимает в Вашингтоне лидеров стран НАТО.

У Байдена плотный график официальных встреч и дипломатических ужинов. Все это, считают аналитики, дает возможность политику продемонстрировать способность остаться в предвыборной кампании. Между тем звучит все больше призывов к Байдену отказаться от намерений баллотироваться.

Член Сената США Питер Уэлч открыто попросил Байдена выйти из гонки на благо страны. Уэлч стал первым сенатором-демократом, сделавшим такой шаг. "Я люблю Байдена, но нам нужен новый кандидат", - заявил СМИ известный актер Джорджа Клуни, который является сборщиком средств для Демократической партии.

Очередными испытаниями для Байдена американские СМИ называют пресс-конференцию по итогам саммита НАТО и запланированное на понедельник интервью с ведущим NBC News Лестером Холтом.

Неловкость или ошибки в предстоящие дни могут подкрепить предложения о том, что Байден не сможет добиться успеха на выборах.

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