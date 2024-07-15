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Переизбыток арбузов ставит фермеров в затруднительное положение

Переизбыток арбузов на оптовом рынке в Румынии
Переизбыток арбузов на оптовом рынке в Румынии Авторское право Euronews
Авторское право Euronews
By Euronews
Опубликовано
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Из-за капризной погоды арбузы в румынской области Дэбулень созрели позже, чем обычно; рынок успели занять другие, и фермеры вынуждены продавать свою продукцию дешевле, а зачастую и выбрасывать

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Спелые и вкусные плоды ждут своих покупателей на оптовом рынке в Дэбулени, известном своими арбузами. Они никому не нужны, хотя производители просят 50-80 банов (0,10-0,16 евро) за килограмм, что меньше, чем в прошлом году.

Тележки и трейлеры, полные арбузов, стоят на солнцепёке и ждут покупателей. Некоторые уже испортились и выброшены на землю.

Мы спрашиваем у одного из продавцов, сколько они стоят:

- 60–80 бани (0,12–0,16 евро), в зависимости от товара.

- И они испортились?

- Некоторые, да. Например, за этот я прошу 70 бани(0,15 евро), а они не берут. А у меня четыре тонны.

- Сколько ты выбросил?

- Одну партию я уже выбросил. А тут ещё четыре тонны.

- Тебе жаль?

- Мне от этого дурно, а не жаль.

В этом году все арбузы созрели одновременно, что привело к перепроизводству по всей стране.

Производители говорят, что из-за капризной погоды в этом году урожай на песчаных полях Дэбулени задержался, в результате чего во всех районах арбузы созрели и стали продаваться одновременно. Отсюда и более низкая цена, чем в прошлом году. Конкурируя с другими производителями, фермеры Дэбулени выбрасывают тонны арбузов, которые продаются по цене 3-4 лея (0,6-0,8 евро) за килограмм.

- В прошлом году цена была лучше, их брали до конца сезона. В прошлый раз они стоили 2,50 лея (0,5 евро).

На местных рынках производители из Дэбулени говорят, что им удаётся что-то продать, но все же по гораздо более низким ценам: максимум 3,5 лея (0,7 евро евро) за килограмм.

- Как идут дела на рынке?

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- Все в порядке, был, правда, небольшой дождь, да покупателей не так много, как на больших рынках в Бухаресте или Вылче.

В зависимости от веса арбуз может стоить до 30 леев (6 евро). Что думают покупатели?

- Нормальная цена, и арбуз очень хороший.

- И как по сравнению с прошлым годом?

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- Довольно хорошо. Фермер работает, ему нужно получить свои деньги. Что еще ему следует сделать?

По данным Министерства сельского хозяйства, площадь, засеянная бахчевыми в Дэбулени, составляет 16% от общей по стране. Согласно Румынскому статистическому ежегоднику за 2009 год, эта страна производит 22,8% всех арбузов в Европейском Союзе.

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