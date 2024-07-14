ХАМАС вышел из переговоров с Израилем

By euronews

"Франс Пресс" сообщает, что политический лидер ХАМАС Исмаил Хания проинформировал посредников о прекращении переговоров из-за "продолжающейся политики промедления и обструкции, а также продолжающихся массовых убийств безоружных гражданских лиц".

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Палестинская террористическая группировка ХАМАС вышла из переговоров о перемирии и сделке по освобождению заложников в секторе Газа. Об этом сообщает агентство "Франс Пресс" со ссылкой на высокопоставленного представителя группировки.

По словам собеседника агентства, политический лидер ХАМАС Исмаил Хания уже сообщил посредникам из Катара и Египта об окончании переговоров по плану прекращения огня, который был представлен президентом США Джо Байденом в конце мая.

"Франс Пресс" сообщает, что Хания проинформировал посредников о прекращении переговоров из-за "продолжающейся политики промедления и обструкции, а также продолжающихся массовых убийств безоружных гражданских лиц".

"ХАМАС продемонстрировал большую гибкость в стремлении достигнуть соглашения и прекратить агрессию и готов возобновить переговоры, когда оккупационное правительство продемонстрирует серьезность своих намерений достичь соглашения о прекращении огня и соглашения об обмене пленными", - цитирует агентство слова неназванного представителя ХАМАС.

В субботу израильские военные нанесли удар по району между Аль-Маваси и Хан-Юнисом. Его целью, по заявлению ЦАХАЛ, были командир военного крыла ХАМАС Мухаммад Дейф, а также командующий бригады Хан-Юнис Рафаа Саламех.

Также утвеждалось, что в районе удара находились еще несколько десятков боевиков ХАМАС, включая охрану.

По данным Минздрава анклава, в результате атаки погибли 90 палестинцев, около 300 получили ранения.

Вечером в субботу Нетаньяху заявил, что пока нет "абсолютной уверенности" в том, что Мухаммад Дейф и его заместитель Рафаа Саламех были уничтожены. Однако, по данным некоторым арабских новостных изданий, которые цитируют источники в ХАМАС, Саламех был убит в результате атаки, Дейф был либо ранен, либо не пострадал. От этом пишет Times of Israel.