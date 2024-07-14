Олимпийский огонь на параде в честь Дня взятия Бастилии

Париж отмечает День взятия Бастилии - национальный праздник Франции - ежегодным военным парадом, и в этом году его "специальным гостем" стал Олимпийский огонь.
В воскресенье Париж встречал особого гостя на национальном празднике Франции - Олимпийский огонь осветил военный парад в честь Дня взятия Бастилии.
Парад завершился прибытием огня, который сопровождали всадники на лошадях, 25 факелоносцев и кадеты, одетые олимпийские цвета.
Первый факелоносец, полковник Тибо Валлетт, золотой медалист Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, передал пламя группе юных спортсменов.
Традиционно парад проходит от Триумфальной арки до площади Согласия.
Однако в этом году площадь превратили в олимпийскую площадку для брейк-данса, скейтбординга и BMX, поэтому маршрут парада был изменен.
Парижский этап эстафеты продлится два дня. Ее маршрут в столице Франции проходит мимо собора Нотр-Дам, университета Сорбонна, музея Лувр и других достопримечательностей.