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Олимпийский огонь на параде в честь Дня взятия Бастилии

Полковник Тибо Валлет из Cadre Noir de Saumur несет олимпийский факел во время парада в честь Дня взятия Бастилии в воскресенье, 14 июля 2024 года, в Париже.
Полковник Тибо Валлет из Cadre Noir de Saumur несет олимпийский факел во время парада в честь Дня взятия Бастилии в воскресенье, 14 июля 2024 года, в Париже. Авторское право Louise Delmotte/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Louise Delmotte/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews и AP
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Париж отмечает День взятия Бастилии - национальный праздник Франции - ежегодным военным парадом, и в этом году его "специальным гостем" стал Олимпийский огонь.

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В воскресенье Париж встречал особого гостя на национальном празднике Франции - Олимпийский огонь осветил военный парад в честь Дня взятия Бастилии.

Парад завершился прибытием огня, который сопровождали всадники на лошадях, 25 факелоносцев и кадеты, одетые олимпийские цвета.

Первый факелоносец, полковник Тибо Валлетт, золотой медалист Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, передал пламя группе юных спортсменов.

Молодые французы принимают участие в эстафете олимпийского огня, 14 июля, 2024
Молодые французы принимают участие в эстафете олимпийского огня, 14 июля, 2024AP
Авиашоу над Триумфальной аркой в Париже, 14 июля, 2024
Авиашоу над Триумфальной аркой в Париже, 14 июля, 2024 Michel Euler/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Традиционно парад проходит от Триумфальной арки до площади Согласия.

Однако в этом году площадь превратили в олимпийскую площадку для брейк-данса, скейтбординга и BMX, поэтому маршрут парада был изменен.

Парижский этап эстафеты продлится два дня. Ее маршрут в столице Франции проходит мимо собора Нотр-Дам, университета Сорбонна, музея Лувр и других достопримечательностей.

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