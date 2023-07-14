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Макрон и Моди на параде в честь Дня взятия Бастилии

Премьер Индии Нарендра Моди и президент Франции Эммануэль Макрон на параде в честь Дня взятия Бастилии
Премьер Индии Нарендра Моди и президент Франции Эммануэль Макрон на параде в честь Дня взятия Бастилии Авторское право Francia
 Надежда Дрямина

Небо, окрашенное в сине-бело-красный "альфаджетами", колонны военнослужащих и бронетехники, "Марсельеза" в исполнении оркестра. Традиционным военным парадом Франция отмечает День взятия Бастилии.

Президент страны проехал по Елисейским полям в открытом автомобиле.  Эммануэля Макрона встретили аплодисментами, а некоторые - свистом.

Сопровождал французского лидера индийский премьер-министр Нарендра Моди в качестве почётного гостя.

Париж и Нью-Дели отмечают в этом году 25-летие стратегического партнёрства, которое намерены укрепить. Ожидается, что лидеры стран договорятся о покупке Индией французских подводных лодок и истребителей "Рафаль", что уменьшило бы её зависимость от российских вооружений.

В параде приняли участие почти 7 тысяч французских, а также 240 - индийских военных. Но большим присутствием людей в форме отличилась местная полиция. Свыше 10 тысяч правоохранителей отвечают за обеспечение безопасности в столичном регионе, 45 тысяч - по всей стране.

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