"Никто не должен испортить праздник": Франция отмечает День взятия Бастилии

Французские власти хотят, чтобы праздничный уикенд завершился с наименьшими потерями. За правопорядком будут следить 130 тысяч силовиков. Нарендра Моди – почётный гость торжеств.

Традиционный парад на Елисейских полях, высокий иностранный гость, концерты и салют в большинстве городов – все атрибуты праздника в наличии, но всё же в этом году День взятия Бастилии, который пришёлся на период социальной турбулентности во Франции, проходит в иной атмосфере.

Правительство Пятой республики намерено предотвратить повторение погромов двухнедельной давности. На протяжении праздничных выходных по всей стране будут мобилизованы 130 тысяч полицейских и жандармов, развёрнуты элитные подразделения, вертолёты, беспилотники и бронемашины.

От префектов регионов центральные власти ждут "поддержания порядка на максимальном уровне", даны указания систематически задерживать нарушителей.

Никто не должен испортить праздник ни под каким предлогом. Насилию нет места! Я повторяю, насилию нет места в нашем обществе. Эрик Дюпон-Моретти министр юстиции Франции

Силовики также отчитались об изъятии у частных лиц 4 тонн фейерверков. Таможенники проверяют машины на границах и отслеживают почтовые отправления граждан.

Мэрии ряда городов отменили праздничный салют, опасаясь беспорядков или возникновения лесных пожаров.

При этом инциденты 14 июля – не редкость. В прошлом году в участки попали 807 человек, были подожжены 749 автомобилей, 55 человек получили травмы.

Праздничная дипломатия

Почётным гостем праздничных мероприятий стал индийский премьер Нарендра Моди. Визит приурочен к 25-летию подписания соглашения о стратегическом партнёрстве Парижа и Нью-Дели.

Индия – давний покупатель французской военной техники, в этот раз Моди заказал 26 истребителей Rafale и 3 подлодки Scorpène. В параде принимают участие индийские солдаты и лётчики.

В то же время приезд "ключевого партнёра" вызвал недовольство некоторых НПО. Правозащитники обвиняют Моди в преследовании национальных и религиозных меньшинств у себя на родине.

После торжеств на Елисейских полях состоятся переговоры лидеров двух стран. День завершится официальным ужином в Лувре с участием 200 гостей.