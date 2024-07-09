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Франция: сформировать парламентское большинство пока не удается

Люди ждут результатов выборов. Нант, Франция
Люди ждут результатов выборов. Нант, Франция Авторское право Jeremias Gonzalez/Copyright 2024. The AP
Авторское право Jeremias Gonzalez/Copyright 2024. The AP
By Euronews
Опубликовано
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Во Франции переговоры по формированию парламентского большинства осложняются разногласиями между крупными блоками в законодательном органе

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Во Франции через два дня после выборов так и не сформировано парламентское большинство. По итогам голосования в Национальном собрании оказалось три крупных блока - альянс левых и "зеленых" "Новый народный фронт", президентский блок "Вместе за республику" и ультраправое "Национальное объединение". Но разногласия между ними осложняют создание правительства.

Впрочем, избиратели надеются,что выход из ситуации будет найден.

"Есть способы править вместе, - говорит француз по имени Стефан. - Потому что, на самом деле, в президентском лагере довольно много людей, которые, скажем так, пришли из "старых" левых,  левых-социалистов, традиционных левых".

Экс-глава парламентской группы "Возрождение" Сильвен Майяр, ныне переизбранный от президентского блока "Вместе за республику", полагает, что на формирование большинства уйдет несколько недель.

Сильвен Майяр, депутат парламента: "Просто нам потребуется время, чтобы создать программную основу. Не в культуре Франции создавать коалиции и альянсы, поэтому это займет немного больше времени. Но когда я смотрю на наших европейских партнеров, я вижу, что это занимает несколько недель. Так что, вероятно, и нам предстоит несколько недель обсуждений".

Накануне президент Эммануэль Макрон не принял отставку премьер-министра Габриэля Атталя, попросив его остаться на посту ради стабильности страны.

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