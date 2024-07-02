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Новые удары Израиля по Хан-Юнису

Ранее было объявлено о новом этапе эвакуации из района Хан-Юниса
Ранее было объявлено о новом этапе эвакуации из района Хан-Юниса Авторское право Jehad Alshrafi/Copyright 2023, The AP. All rights reserved
Авторское право Jehad Alshrafi/Copyright 2023, The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
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По данным СМИ, руководство ЦАХАЛ выступает за прекращение операции в Газе

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Израиль минувшей ночью нанёс новые удары по Хан-Юнису на юге Сектора Газа. Палестинские источники сообщают о по меньшей мере девяти погибших. Ранее, после ракетных пусков ХАМАС из этого района, израильская армия распорядилась провести новый этап эвакуации мирных жителей. Всего, по заявлениям представителей ЦАХАЛ, в гуманитарных зонах на юге Сектора находятся уже почти два миллиона человек — около 80% населения.

В то же время,по сообщениям СМИ, командование ЦАХАЛ всё активнее выступает за прекращение огня, даже если при этом политические цели операции не будут достигнуты и ХАМАС останется у власти в Секторе Газа. Генералы ссылаются в первую очередь на нехватку боеприпасов и возможность освобождения заложников, а также необходимость отдыха и переформирования перед вероятной операцией против «Хезболлы» в Ливане.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что «фаза полного уничтожения ХАМАС» близка к завершению.

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Израиль Сектор Газа ХАМАС Палестино-израильский конфликт Биньямин Нетаньяху Война Израиля с ХАМАС