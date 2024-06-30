Италия покидает Евро-2024. Германия вышла в четвертьфинал, обыграв Данию

By Euronews

"Скуадра адзурра" не смогла защитить свой чемпионский титул, уступив сборной Швейцарии. Непогода не помешала немцам уверенно победить датчан. Встреча в Дортмунде была прервана из-за ливня и грозы.

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Италия – действующий чемпион Европы – стала первым футбольным гигантом, вылетевшим с Евро-2024 после обидного поражения от Швейцарии со счётом 2:0.

Швейцарцы обыграли "адзурри" впервые за 31 год и, как и в 2021 году, вышли в четвертьфинал.

Игра у итальянцев не складывалась с самого начала, болельщики и спортивные обозреватели назвали выступление Италии, запомнившееся лишь одним ударом по воротам за 95 минут, "историческим унижением".

В другом матче на выбывание Германия победила Данию с таким же счётом 2:0.

Встреча была прервана на 35-й минуте из-за сильной грозы в Дортмунде.

Молния сверкает над стадионом

Обе команды вернулись в раздевалку при счёте 0:0. Хозяевам турнира удалось выйти вперёд только во втором тайме благодаря пенальти. Спустя пятнадцать минут "манншафт" удвоила счёт – автором гола стал атакующий полузащитник Джамаль Мусиала.

В четвертьфинале Германия встретится с победителем пары Испания – Грузия, а Швейцария – с Англией или Словакией.